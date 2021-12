Według informacji dziennika "Bild" reguła 2G (wstęp tylko dla zaszczepionych i wyzdrowiałych) ma obowiązywać w handlu detalicznym, z wyłączeniem sklepów z artykułami codziennego użytku, niezależnie od wskaźników zachorowań w poszczególnych landach, a więc także w miejscach, gdzie liczba infekcji jest niewielka.

Ścisłe ograniczenia kontaktu dla osób nieszczepionych

Planowane są ścisłe ograniczenia kontaktu dla osób nieszczepionych. Maksymalnie rodziny z dwóch gospodarstw domowych będą mogą się spotkać. Dzieci do 14 roku życia oraz osoby zaszczepione i rekonwalescenci powinni być zwolnieni z tego obowiązku.

Maseczki będą obowiązkowe w szkołach dla wszystkich klas.

Dostęp do "obiektów i wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych" tylko zgodnie z zasadą 2G. "Dodatkowo może zostać zalecony aktualny test". Duże imprezy będą znacznie ograniczone (do 5000 osób na zewnątrz). W przypadku meczów piłki nożnej: maksymalny górny limit 30 procent pojemności obiektu.

Kluby i bary w tzw. hotspotach koronawirusa będą zamykane. W obszarach, w których liczba zachorowań przekracza 350, "zamknięte zostaną kluby i dyskoteki".

Obowiązkowe szczepienia od lutego 2022 roku

W przypadku jarmarków bożonarodzeniowych "wstęp jest możliwy tylko dla szczepionych i wyzdrowiałych niezależnie od zachorowalności". Podobnie ma być w przypadku imprez karnawałowych.

Zgodnie z dokumentem, obowiązkowe szczepienia mogłyby być stosowane od lutego 2022 roku - pisze "Bild"

Instytut Roberta Kocha (RKI) podał w czwartek, że wartość nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców w ciągu jednego tygodnia wynosi 439,2. W poniedziałek odnotowano szczytową wartość 452,4, we wtorek i środę zapadalność wynosiła odpowiednio 452,2 i 442,9.

W ciągu 24 godzin urzędy zdrowia zgłosiły do RKI 73 209 nowych zakażeń. To o 2500 mniej niż tydzień temu. Ponadto odnotowano 388 nowych zgonów związanych z koronawirusem.

Milion szczepień dziennie

Niemcy znów zbliżają się do liczby miliona szczepień na Covid-19 dziennie - informuje w czwartek telewizja ARD. Według danych RKI, w środę podano 987 046 dawek szczepionek. Z tego 95 344 to pierwsze szczepienia, 69 005 to drugie szczepienia, a 822 697 to szczepienia przypominające.

Poprzedni rekord został ustanowiony 9 czerwca, kiedy podano 1,4 mln dawek. W pełni zaszczepionych - do tego statusu nie jest jeszcze wymagane szczepienie przypominające - jest obecnie 68,7 procent populacji i 79,3 procent wszystkich dorosłych w wieku powyżej 18 lat.