Zapowiedziała to wczoraj na spotkaniu z grupą polskich dziennikarzy w Brukseli unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Chodzi o ten sam artykuł unijnego traktatu, który uruchomiono sześć lat temu, by umożliwić relokację migrantów z Grecji i Włoch do innych krajów członkowskich. – Komisja Europejska przygotowuje decyzję na podstawie art. 78.3 traktatu, która wyjaśni, od jakiego rodzaju przepisów można odstąpić w tej specyficznej kryzysowej sytuacji, a od jakich odstąpić nie można – podkreśliła szwedzka komisarz.