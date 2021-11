Finalne dane Głównego Urzędu Statystycznego były zgodne ze wstępnymi szacunkami. Cel Narodowego Banku Polskiego to inflacja na poziomie 2,5 proc. z tolerancją o 1 pkt proc. w górę i w dół. Dziś główna stopa NBP wynosi 1,25 proc. Ale już rentowność obligacji skar- bowych przekracza 3 proc. Dochodowość papierów dwuletnich jest najwyższa od ponad sześciu lat. To oznacza, że rynek spodzie- wa się znaczącego zacie- śnienia polityki pieniężnej. Rynek reaguje szybko, ale często przereagowuje i tak może być w tym przypadku - mówi Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP. Jego zdaniem główna stopa NBP dojdzie w najbliższych miesiącach do 2–2,5 proc. O tym, że w najbliższym czasie stopy procentowe znowu wzrosną, mówi również Adam Glapiński, prezes NBP.

Rząd szykuje tarczę antyinflacyjną

W tym tygodniu rząd ma przedstawić projekt tzw. tarczy antyinflacyjnej skierowanej przede wszystkim do gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. z informacji DGP wynika, że pakiet osłonowo-regulacyjny ma dotyczyć sześciu obszarów, m.in. cen prądu, gazu czy paliwa. Jednym z głównych rozwiązań będzie tzw. bon energetyczny. Jak słyszymy, będzie dotyczył nie tylko energii elektrycznej, lecz także cieplnej (tzw. bon na ciepło). System dopłat nie będzie jednak filarem szykowanej ustawy. Większość rozwiązań ma mieć charakter regulacyjny, choć w ograniczonym stopniu, by nie narazić się na zarzuty Komisji Europejskiej o zbyt głęboką ingerencję państwa w rynek.

Według GUS ceny w kategorii „użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii” były w październiku o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Prąd podrożał o 9,5 proc., gaz o 16,1 proc., a opał o 18,3 proc. (dwie trzecie wzrostu w tej kategorii przypadło na ostatnie tygodnie).

