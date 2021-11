"Informujemy, że aktualna sytuacja epidemiologiczna po raz kolejny stawia przed nami wyzwanie w postaci ponownego uruchomienia działalności w Szpitalu Tymczasowym Okęcie " – czytamy w ogłoszeniu.

Reklama

Poszukujemy jeszcze doświadczonych lekarzy, zwłaszcza specjalności anestezjologicznej, internistów z doświadczeniem pracy w intensywnej terapii, mile widziane są pielęgniarki i ratownicy medyczni - powiedział Polsat News Gierelak.

"Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy w poczuciu misji, w tych szczególnych dniach, chcą dołączyć do zespołu, by nieść pomoc potrzebującym pacjentom. Nie zmieniamy tego co dobre, stąd też rekrutacja, jak poprzednio, prowadzona jest przez stronę internetową Szpital Tymczasowy w WIM" – podaje strona www szpitala.

Ta fala różni się od poprzednich. Wirus jest wyraźnie bardziej zjadliwy, zdecydowaną większość pacjentów trafiających do szpitala stanowią pacjenci niezaszczepieni i ich rokowanie przeżycia jest zdecydowanie gorsze - powiedział dykretor WIM Grzegorz Gierelak Polsat News.

Kraska o szpitalu tymczasowym

Do 5 listopada uruchomimy szpital tymczasowy na warszawskim Okęciu. Będzie tam miejsce dla około 200 pacjentów z COVID-19 - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiceminister zdrowia pytany o kalendarz uruchamiania kolejnych szpitali tymczasowych przypomniał, że szpital w Ostrołęce już działa, a we wtorek w jego ślady pójdzie szpital w Poznaniu. Ponadto do końca tego tygodnia ruszy szpital wojskowy na Okęciu.

Szpital w Ostrołęce już działa. Dzisiaj otwieramy też szpital tymczasowy w Poznaniu. W tym tygodniu, w najbliższych dniach, rozpocznie też działalność szpital wojskowy na Okęciu. Dla pacjentów przeznaczamy tutaj 170 miejsc i około 30 miejsc respiratorowych - powiedział Kraska.

Reklama

Co ze Stadionem Narodowym?

Wiceminister zapytany o szczegóły uruchomienia placówki na Stadionie Narodowym powiedział, że to kolejny etap rozbudowy infrastruktury szpitalnej związanej ze wzrostem zakażeń.

Zobaczymy, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna i wtedy będziemy podejmować kolejne decyzje - powiedział Kraska.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, jako gość Polsatu News i portalu interia.pl, zapytany, czy szpital na Stadionie Narodowym będzie znów uruchomiony odpowiedział, że “na pewno będzie w jakiejś perspektywie, wcale nie tak długiej, uruchomiony”. Równocześnie zaznaczył, nie jest jeszcze wyznaczona data, kiedy to nastąpi. Na uwagę, że mówiąc takie słowa automatycznie kasuje wszystkie imprezy, które są tam zaplanowane, odparł, że "są rzeczy ważniejsze".

Szpital na Stadionie Narodowym był pierwszym szpitalem tymczasowym budowanym w Polsce w czasie pandemii COVID-19, filią Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pod koniec maja opuścił go ostatni pacjent. Szef KPRM Michał Dworczyk informował wówczas o zawieszeniu działalności szpitala. W sumie pomoc w szpitalu otrzymało ponad 1,8 tys. pacjentów.