Finlandia np. skupiła się bardziej na badaniu sprzętu, a nie dostawców. I ograniczyła regulacje do rdzenia sieci, pomijając jej radiową część – co umożliwia chińskim producentom udział w budowie sieci, choć na razie bez większych sukcesów. Polski projekt takiego rozróżnienia nie przewiduje. Strona rządowa deklaruje, że zdecydują kryteria techniczne, natomiast prawda jest taka, że ważną rolę może odgrywać tu komponent polityczny. Certyfikacja sprzętu do budowy sieci 5G może się więc sprowadzić do wyboru, czy będą nas podsłuchiwać państwa demokratyczne czy Chińczycy. Logika czysto biznesowa jest w tej sprawie nieskuteczna.