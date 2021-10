"Wojny hybrydowej UE z Polską ciąg dalszy. Polską formalną odpowiedzią na szantaż Komisji Europejskej i kolejny akt bezprawia TSUE musi być w końcu bojkot Unii Europejskiej i blokowanie wszystkich decyzji UE do czasu przywrócenia w Brukseli i Luksemburgu praworządności" - napisał na TT Janusz Kowalski.

Polska ukarana. Ma płacić milion euro dziennie

Jest to reakcja na dzisiejszą decyzję TSUE, o tym, że Polska ma płacić po milion euro dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej.

Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości miliona euro dziennie.