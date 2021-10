Głównym założeniem reformy było to, aby przenieść ciężar opieki psychiatrycznej wśród dzieci i młodzieży na opiekę środowiskową. Jest to kwestia lepszego dotarcia. Ten system musi być rozbudowany - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Reklama

W środę odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na temat reformy psychiatrii dziecięcej i młodzieży w Centrum Pediatrii (Poradni Zdrowia Psychicznego) w Sosnowcu.

"W każdym powiecie chcemy zapewnić dostęp do poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych"

Chcemy zapewnić dostępność w całej Polsce (do środowiskowych poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych – PAP). W tej chwili mamy 327 takich ośrodków. Założenie jest takie, żeby w praktycznie każdym powiecie był taki ośrodek. Docelowo ta liczba powinna być nieco mniejsza niż 400 – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niedzielski powiedział, że model ich finansowania "jest w tej chwili troszeczkę redefiniowany", wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom tych ośrodków.

Zmniejszamy normatywy świadczenia usług, utrzymując praktycznie to samo finansowanie. To będzie krok, który pozwoli na to, żeby w każdym powiecie każda szkoła była objęta opieką psychologiczną, żeby wsparcie było naprawdę na wyciągniecie ręki – mówił.

Reklama

Dodał, że na poziomie drugim jest zapewnienie edukacji. To powinien być jeden z najważniejszych elementów, żeby w każdym ośrodku drugopoziomowym była możliwość prowadzenia normalnych zajęć szkolnych, uczestniczenia właśnie, nie ekskludowania z tego normalnego życia, jakie prowadzą rówieśnicy – mówił szef resortu zdrowia.

Jako trzeci element wskazał inwestycje. Żeby ta baza infrastrukturalna była i uległa zdecydowanej poprawie, więc pod tym względem mamy przygotowany program, którego wartość jest blisko 80 mln zł – powiedział. Zaznaczył, że część inwestycji jest już realizowana.

Nauka stacjonarna w szkołach jest priorytetem

Okres od września tego roku, powrót dzieci do szkół, oznacza zwiększoną liczbą problemów, także tych, które są związane z ponowną adaptacją do standardowego trybu nauczania – wskazał szef MZ w Sosnowcu podczas konferencji poświęconej reformie psychiatrii dziecięcej i młodzieży.

To bardzo ważny argument za tym, żeby nauka stacjonarna była utrzymywana za wszelka cenę, po to, żeby nie fundować zmianami dotyczącymi obostrzeń i trybu nauki niestabilnych warunków, które będą oznaczały kolejne konieczności adaptacji – akcentował minister.

Przy tej okazji chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nauka stacjonarna w szkołach jest priorytetem z każdego punktu widzenia, również z punktu dbania o zdrowia psychiczne dzieci i młodzieży – stwierdził.

Resort poinformował w środę, że potwierdzono 8361 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 133 osoby z COVID-19. Rok temu, 27 października, MZ informowało o 16 300 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 132 osób. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 990 509 przypadków. Zmarły 76 672 osoby z COVID-19.

Ministerstwo Edukacji i Nauki informowało we wtorek, że 99 proc. przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, 93,9 proc. szkół podstawowych i 94,2 proc. ponadpodstawowych pracowało w trybie stacjonarnym.