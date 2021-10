Zaczęło się od. We wrześniu zaniepokoiły się samorządy, które zainwestowały w. Prezydent Sosnowca wyliczył, że przy oferowanych cenach załadowanie jednego z nich energią wzrośnie z 34 tys. zł do 51 tys. zł. Koszty związane z eksploatacją elektryków wzrosną w tym mieście z 523 tys. zł w bieżącym roku do niemal 800 tys. zł w 2022 r.dotykają także przedsiębiorstwa, które przewożą pasażerów trolejbusami i tramwajami. "Cena energii dla Warszawskiej Grupy Zakupowej (WGZ) obejmująca Tramwaje Warszawskie wzrośnie z 355 zł/MWh do 571,34 zł/MWh, a więc o 61 proc." - informuje urząd miasta.sięgnęła 60 proc.