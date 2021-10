Działacze Nowoczesnej wezwali władze do przeciwdziałania wzrastającej inflacji np. poprzez obniżkę niektórych podatków i odpowiednie podniesienie stóp procentowych. - Rozpoczynamy akcję "Drogi premierze", będziemy wysyłać paragony, żeby pokazać panu, jak jest drogo, bo pan tego po prostu nie wie – powiedział Szłapka na konferencji prasowej zwracając się do Morawieckiego. Poinformował, że podobne briefingi zorganizowano w 25 miastach Polski.

Sekretarz generalny partii, wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz podkreślił, że premier i rząd mają instrumenty, by walczyć z inflacją, np. przez obniżenie VAT i akcyzy. "W 2012 r. dla Jarosława Kaczyńskiego było to skuteczne narzędzie, nie wiemy, dlaczego dzisiaj z tego narzędzia nie chce skorzystać" – powiedział Potapowicz dodając, że "jeżeli rząd PiS nie podejmie skutecznej walki, będziemy mieli do czynienia z galopująca inflacją".

Zaznaczył, że dzięki instytucjom, na które ma wpływ, rząd "może podejmować skuteczną walkę z inflacją". Podał przykłady podniesienia stóp procentowych w Czechach i na Węgrzech. - Na Węgrzech mamy podwyżkę do 1,8, w Polsce mamy do czynienia z podwyżką o 0,1 do 0,5 – dodał.

Zwykła Polka, zwykły Polak odczuwają bardzo istotnie skutki coraz wyższych cen, a jednocześnie mamy podwyżki dla polityków PiS; politycy PiS drenują budżety spółek skarbu państwa, gdzie uzyskują wystarczająco duże dochody, by nie odczuwać skutków inflacji – powiedział Potapowicz.

Rosnące ceny

Radna warszawskiej dzielnicy Ursynów Olga Górna powiedziała, że w jej rozmowach z mieszkańcami dzielnicy i lokalnymi przedsiębiorcami powraca temat rosnących cen. - Rozmawiamy o polskim niby-ładzie, który burzy poczucie bezpieczeństwa. Zdestabilizowaliście złotego, dzisiaj nasze oszczędności nie są warte tego, żeby oszczędzać. Pokazujemy w całej Polsce paragony, żebyście uzmysłowili sobie, do czego prowadzi wasza polityka, jak straszny ma wpływ na życie każdego gospodarstwa domowego, każdego przedsiębiorcy. Zacznijcie rozmawiać z ekspertami – mówiła pod adresem rządzących.

Przewodniczący Młodych Nowoczesnych Andrzej Prendke wezwał "wszystkich, niezależnie od sympatii politycznych" do publikowania zdjęć codziennych zakupów i umieszczania ich w mediach społecznych z hashtagiem #Drogi premierze.

Podczas spotkania z mediami przedstawiciele Nowoczesnej trzymali zdjęcie paragonu z zakupów spożywczych (m.in. chleb, makron, herbata, jajka, 0,4 kg pomidorów) z datą 19 października, których cena wyniosła ponad 100 zł.