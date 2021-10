Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze dotyczące wyznaczenia zamienników dla stopy CHF LIBOR. Na jego mocy od 1 stycznia 2022 r. wskaźniki LIBOR dla franka szwajcarskiego zostaną zastąpione przez wskaźniki SARON, publikowane przez SIX Swiss Exchange Financial Information AG (SIX).

SABOR zamiast LIBOR

Według rozporządzenia KE 1-miesięczną stopę CHF LIBOR zastąpi 1-miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 1-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy, a 3-miesięczna stopę CHF LIBOR zastąpi 3-miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy. Dla okresów 6- i 12-miesięcznych również będzie stosowana 3-miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy.

Dodatkowo wskaźniki SARON będą powiększone o stały spread korygujący równy "spreadowi opublikowanemu dla każdego odpowiedniego terminu zapadalności i obliczonemu w dniu 5 marca 2021 r. jako historyczna mediana spreadu między daną stopą CHF LIBOR a odpowiednią stopą składaną SARON w pięcioletnim okresie retrospektywnym dla każdego danego terminu zapadalności". Dla wskaźnika 1-miesiecznego ten spread korygujący wynosi np. -0,0571 proc., a dla 3-miesięcznego: 0,0031 proc.

Jak wynika z notowań R, np. 13 października LIBOR 3M dla franka szwajcarskiego wynosił -0,7632 proc., tymczasem stopa SARON 3M tego dnia wynosiła -0,7205 proc.

Publikacja rozporządzenia oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. oprocentowanie wszystkich kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego, które obecnie mają wpisane w umowach stawki LIBOR CHF, będzie liczone na podstawie wskaźników SARON. Nie będzie więc konieczne aneksowanie obowiązujących obecnie umów.