Szef rządu ocenił, że jednym z wielu szkodliwych mitów III RP był podział na "rozwijające się miasto i zwijającą się wieś". Podkreślał, że mieszkańcy wsi powinni mieć tak samo jak w miastach dostęp do rozwiniętych usług publicznych, dobrych dróg, edukacji, nowoczesnego szpitala.

Reklama

Morawiecki: Dobre wiadomości dla polskiej wsi

Praca na wsi musi się opłacać, a życie na wsi musi być na europejskim poziomie, dlatego już w tę sobotę będziemy mieli dla polskiej wsi naprawdę dobre wiadomości - powiedział Morawiecki.

Bazują na Polskim Ładzie przedstawimy kompleksowy program dla polskiej wsi i polskiego rolnictwa - zapowiedział szef rządu.

Wśród tematów, które pojawią się podczas sobotniej prezentacji wymienił m.in. kwestią dopłat dla rolników.

Szanowni rolnicy - mamy dla was konkretną propozycję. Zero pięknych słów, a maksimum konkretnych rozwiązań. Oferta w moim poczuciu jest naprawdę ambitna. Nasz program gonienia standardów europejskich adresujemy do wszystkich grup, również do rolników i mieszkańców polskiej wsi - dodał Morawiecki. (