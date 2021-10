Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński uważa, że fiasko rozmów będzie mieć bardzo negatywne konsekwencje dla stosunków polsko-czeskich. – Z partnerem, który zachowuje się w sposób nieuczciwy, nie dotrzymuje słowa, powraca do tematów już wynegocjowanych, po prostu nie ma sensu dzisiaj prowadzić rozmów, choć my cały czas jesteśmy gotowi do tego, by tę sprawę rozwiązać polubownie. Natomiast widzimy wyraźnie, że nasz partner tego nie chce – podkreśla polityk, który brał udział w negocjacjach z Czechami.