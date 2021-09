Komunikacyjnie narrację przejęły środowiska opozycyjne, które zogniskowały uwagę społeczeństwa na jednym aspekcie Polskiego Ładu, mianowicie, na zmianach podatkowych, a inne impulsy rozwojowe zostały pominięte – mówił Zybertowicz w RMF FM.

Polski Ład był zamyślony jako element komunikacji społecznej, żeby PiS-owi ruszyło w sondażach – dodał.

Rosnące poparcie dla PiS to "efekt Tuska"?

Polityk był pytany, dlaczego PiS-owi rośnie wynik w najnowszych sondażach?

Sądzę, że wyjaśnienie jest takie, że jest to efekt Tuska - mówił prof. Andrzej Zybertowicz

Gdy ludzie porównują Tuska ze 140 mld zł, które zostały wydane na 500 plus, to myślą tak: gdyby Tusk dalej Polską rządził, to kto by się cieszył tymi 140 mld zł? Gdzie one by powędrowały? – pytał prof. Zybertowicz.

Myślę, że pojawienie się Tuska przypomniało ludziom ten efekt rządów PiS-u, niezależenie od błędów, wpadek, nepotyzmów, krętactwa czasami polityków. Ludzie sobie myślą tak: tu mamy takiego gościa, (..) który jak mu uważnie patrzę w twarz, to widzę dysonans między językiem ciała, mimiką, a tym, co on mówi - dodał prof. Zyberowicz.