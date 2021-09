"Polska była, jest i będzie członkiem UE. Polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24. Dziś trwa walka o to czy UE będzie wierna zasadom, które legły u jej podstaw czy pogrąży się w sporach podsycanych przez totalną opozycję. Wierzę, że obecny marazm i kryzys UE uda się przełamać" - napisał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki na TT.

Terlecki o polexicie

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu mówił m.in., że Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada" Odwrócili się i wyszli - powiedział m.in. Terlecki. Jego zdaniem "powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy współpracować, żebyśmy wszyscy byli w UE".

Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia - dodał. I w nawiązaniu do groźby kar finansowych, które KE chce nałożyć na Polskę powiedział: Jeżeli pójdzie tak jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań.

My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla UE jest bardzo silne. Ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój - dodał.