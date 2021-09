Rozenek komentował także konflikt z Włodzimierzem Czarzastym.

Reklama

Straszną rzecz zrobiłem: skrytykowałem wodza. Chodzi o zasady, o demokrację w partii. O ile wodzowska partia pasuje do partii narodowo-populistycznych takich jak Prawo i Sprawiedliwość, to wodzowska partia, niedemokratyczna, nie pasuje do żadnej lewicy – podkreślił w RMF FM.

SLD przeciwko Czarzastemu?

W tej chwili na 16 województw - mówię o dawnym SLD - dziesięć jest przeciwko przywództwu Czarzastego. Okazałoby się to, gdyby były wybory. Jakie są wybory w momencie, gdy jest jeden kandydat? Na razie, kto się zgłasza, jest albo zawieszany, albo wyrzucany z partii - mówił poseł.

Nie sądzę, żeby ktoś chciał mnie wywalić z klubu za mówienie prawdy. Ale nawet będąc poza klubem można recenzować to, co się dzieje na Lewicy i pokazywać, że Lewica może być inna. Nie wodzowska, nie autorytarna tylko demokratyczna - mówił.