Do zdarzenia doszło około godz. 3.30. Jak informuje gazeta do supermarketu wrzucony został ładunek wybuchowy, który spowodował pożar. Funkcjonariusze policji na miejscu badają okoliczności zdarzenia.

Kolejny atak na polski sklep w Holandii

To kolejny atak na polski sklep w Niderlandach. Wcześniej dochodziło do nich w grudniu 2020 roku oraz na początku i w czerwcu bieżącego roku w Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk i Tilburgu. Policja powołała specjalny zespół, który miał zbadać czy nie mają one ze sobą związku. W czerwcu zatrzymano czterech podejrzanych, którzy przebywają obecnie w areszcie.