Premier przebywa w czwartek w woj. kujawsko-pomorskim, gdzie po południu spotkał się z mieszkańcami gminy Zakrzewo i promował nowy program Zjednoczonej Prawicy "Polski Ład".

Podkreślił, że w Polskim Ładzie zaplanowano kolejne "wielkie środki na inwestycje" dla samorządów, a jest to możliwe - jak dodał - m.in. dzięki naprawie systemu finansów publicznych. On już nie jest jak szwajcarski ser. Za naszych poprzedników po różnych urzędach skarbowych - można powiedzieć - hulał wiatr jak po dzikich polach. Bo pieniądze wypływały z tych budżetów jak przez durszlak. I dlatego, szanowni państwo, od tego zaczęliśmy nasze reformy, no bo z pustego i Salomon nie naleje - wiadomo - mówił Morawiecki.

Według niego Polska otrzymuje dziś "pochwały z Komisji Europejskiej, z instytucji międzynarodowych", co - jak zaznaczył premier - jest "najlepszym dowodem na to, że finanse publiczne są w dobrym, bardzo dobrym stanie".

Morawiecki zadeklarował, że w ramach "Polskiego Ładu" rząd zaplanował m.in. kontynuację, ale też poszerzenie obecnych programów społecznych. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli środki po to, żeby wspomagać młode rodziny, jak się urodzi drugie, trzecie i kolejne dzieci, między 13 a 36 miesiącem życia. Wtedy - mówią nam specjaliści - jest najtrudniej, najciężej. Wtedy najtrudniej wrócić na rynek pracy mamie czy tacie, wtedy trzeba im najbardziej pomagać, wtedy mają najniższe wynagrodzenia, wiadomo, że tak jest na początku drogi zawodowej. Dlatego w Polskim Ładzie mamy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - podkreślił premier.

"Program 500 plus nie spełnił oczekiwań"

Przyznał zarazem, że program 500 plus był "próbą", która nie spełniła oczekiwań "proludnościowych" rządu. Ale spełnił nasze oczekiwania społeczne, bo nie ma już tak wiele ubóstwa, nie ma już tak wiele kupowania w sklepach +na zeszyt+, na kredyt. (...) Dzisiaj trochę łatwiej jest związać koniec z końcem. Łatwiej jest dzisiaj planować życie w gminie, życie w powiecie, życie w gospodarstwie rolnym. I dlatego, szanowni państwo, zaplanowaliśmy też kolejne programy - zaznaczył Morawiecki.