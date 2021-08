Kwestię finansowania samorządów w Polskim Ładzie skomentował w środę rano w Goniądzu (Podlaskie) lider PO Donald Tusk.

Reklama

Tusk bije w Morawieckiego

- Odpowiedzialny polityk, a szczególnie premier polskiego rządu, jeśli mówi o tym, ile miliardów złotych ma zamiar rozdać, to musi także w takim poważnym, dojrzałym programie, powiedzieć kto ma za to zapłacić. Pan premier Morawiecki nie ma swojej szkatuły, gdzie może hojnie rozdawać każdemu po uważaniu. Pan premier, i rząd i większość parlamentarna, mogą rozdysponować jakieś kwoty dopiero po tym, kiedy jakieś kwoty komuś zabiorą - mówił Tusk.

- To, że Polski Ład (...) uderzy po kieszeni w sposób dramatyczny właściwie wszystkie samorządy, to było wiadomo od samego początku. Tylko jakiś kompletny ignorant nie mógł zauważyć tego oczywistego związku, że jeśli wpływy z podatku do samorządu, wskutek propozycji premiera Morawieckiego będą spadały o kilka czy kilkanaście procent (...), to te straty są ewidentne - ocenił Tusk.

Morawiecki odpowiada Tuskowi

Później w Kamieńcu Ząbkowickim poproszono premiera Morawieckiego o skomentowanie tych słów.

- Te pieniądze, panie Donaldzie, były we wszystkich mafiach VAT-owskich - mówił Mateusz Morawiecki.

Podkreślał, że w dobie kryzysu Polska ma nadwyżkę budżetową, która po pierwszym półroczu 2021 r. wynosi ponad 22 mld zł.

- W czasach PO budżet państwa był dziurawy jak durszlak, przepływały przez niego pieniądze przez niefrasobliwość, patologie, przyzwolenia na patologię i brak umiejętności zarządzania gospodarką - ocenił szef rządu.

- Nie ma się co zastanawiać, panie Donaldzie, trzeba potrafić zarządzać budżetem państwa, finansami publicznymi - dodał premier.