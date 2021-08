Jesteście cierniem w oku, jesteście postrzegani przez Jarosława Kaczyńskiego jako jedna z barier utrudniających wygranie trzecich wyborów z rzędu. Nie mam cienia wątpliwości, że nie chodzi tu o żadną ochronę rynku medialnego - mówił Jarosław Gowin w "Kropce nad i" na antenie TVN24. "Lex TVN" to jest ustawa antypolska, ona w drastyczny sposób pogarsza wizerunek polski, jak i realne położenie geopolityczne - dodał.

Gowin: W moim byłym resorcie szykowana jest czystka

Gowin pytany też był o zamieszanie wokół reasumpcji. Pomyślałem sobie, że bardzo się cieszę, że pan premier Morawiecki zdymisjonował mnie we wtorek, bo zamierzałem założyć tę dymisję po głosowaniu nad lex TVN, w przypadku, gdyby ten projekt został uchwalony. Takie było ultimatum Porozumienia - zauważył. Dodał też, że jego parlamentarzyści byli korumpowani różnymi propozycjami. To, że były próby korupcji politycznej, to jest rzecz bezdyskusyjna, natomiast niech każdy rozliczy się ze swoich decyzji w swoim sumieniu. Mam poczucie, że lojalni wobec mnie posłowie Porozumienia i lojalne wobec mnie struktury lokalne, że my stanęliśmy po dobrej stronie mocy - dodał.

Stwierdził też, że po jego dymisji, w resorcie, którym kierował, szykowana jest czystka. Ministerstwo już jest dzielone, przygotowywana jest lista urzędników do zwolnienia. To są metody barbarzyńskie, to jest skrajne dewastowanie, upartyjnanianie państwa - powiedział. Jego zdaniem, czystka ma objąć wszystkich, od sekretarek po ekspertów wziętych z rynku, teraz wszyscy, tylko dlatego, że byli zatrudnieni za moich czasów, mają być zdymisjonowani. Słyszę, że pierwsza lista opiewa na 40-50 osób - zauważył.

O czystce pisała też na Twitterze była wiceszefowa resortu przedsiębiorczości, Anna Kornecka. "Zemsta na urzędnikach to wyjątkowa podłość. W resorcie zwalniani są wszyscy ludzie- od sekretarek po wybitnych ekspertów z rynku, których zatrudniliśmy do projektów i reform. Kilkadziesiąt osób. Wstyd mi, że RP ma takiego premiera. Pycha kroczy przed upadkiem!".