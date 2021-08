Recenzenci ze świata nauki po przebrnięciu przez szczupły wolumin (224 strony z przypisami) skonstatowali, że na sprostowanie kłamstw i nadużyć, które się w nim pomieściły, potrzeba by co najmniej dwóch opasłych tomów. „Prawda o COVID-19” to obfity inwentarz teorii spiskowych, zdyskredytowanych badań, medialnych pogłosek i bezpodstawnych spekulacji. Często ze sobą sprzecznych. Każdy, kto ma konto w social mediach, zna już wiele z tych rewelacji: SARS-CoV-2 wyciekł z laboratorium w Wuhanie podczas prac nad bronią biologiczną, a CIA pomagała Pekinowi tuszować sprawę; Bill Gates i reszta członków klubu „Davos” skrupulatnie zaplanowali katastrofę, by narzucić ludzkości totalitarno-technokratyczną kontrolę; rządy celowo zawyżały liczbę ofiar śmiertelnych; przyczyna ogromnej większości infekcji tkwi w diecie opartej na wysoko przetworzonej żywności, zaś gros zgonów to wynik błędów lekarskich lub wywiązania się sepsy. Clou tego bełkotliwego, niezbornego wywodu jest takie, że za szerzenie się COVID-19 możemy podziękować kompleksowi przemysłowo-medycznemu i spożywczym monopolistom.