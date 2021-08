Minister odwiedził w środę Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Jesteśmy w takim punkcie czasu, gdzie liczba zakażeń już zdecydowanie rośnie. Proszę zwrócić uwagę, że z tygodnia na tydzień mamy już te dynamiki wzrostowe rzędu powyżej 20 procent i tej tendencji prawdopodobnie nic na razie nie odwróci. Musimy się liczyć z tym, że w kolejnych tygodniach, szczególnie pod koniec sierpnia, a potem oczywiście wchodząc we wrzesień, będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem - powiedział Niedzielski.

Zbliżamy się do granicy tysiąca zakażeń?

Jego zdaniem, będziemy się powoli zbliżali "do granicy tysiąca czy nawet więcej zakażeń". Niedzielski podkreślił, że "jedyną bronią, którą w tej chwili mamy, którą dysponujemy są szczepienia, które powinniśmy kontynuować".

Minister zdrowia zachęcał do tego, by się szczepić. Zwrócił uwagę, że obecnie na szczepienie można się zapisać z dnia na dzień w dowolnym punkcie, uruchamiane są także rozwiązania mobilne. To szczepienia tylko i wyłącznie mogą nas uchronić przed scenariuszem, który by oznaczał powrót do sytuacji, z którą mieliśmy wcześniej do czynienia - zaznaczył Niedzielski.

Podkreślił, że odwiedził w środę również Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, gdzie rozmawiał m.in. na temat wykorzystania zdobyczy nauki, technologii do tego, "by lepiej radzić sobie z pandemią".

Rozmawialiśmy o bardzo ciekawych badaniach genomu, które tu, według państwa, pokazują też pewnego rodzaju skłonność do ciężkiego przechodzenia COVID. Na pewno razem z Agencją Badań Medycznych będziemy temat dalej eksplorowali pod kątem przede wszystkim jego wartości użytkowej, czyli wykorzystania chociażby identyfikacji czy weryfikacji tego genomu u pacjentów, chociażby pod kątem ewentualności przyjmowania trzeciej dawki - zaznaczył Niedzielski.

Minister zdrowia przekazał, że rozmowa dotyczyła także inwestycji dotyczących Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Widać, że te mury, które tu są za nami, nie są nazbyt imponujące i traktuję to również jako zobowiązanie ministra zdrowia, by ta infrastruktura się poprawiła - zadeklarował. W niedługim czasie uruchomimy już subfundusz inwestycyjny w ramach funduszu modernizacyjnego, w ramach którego będziemy finansowali chociażby wymianę łóżek - dodał.