W ciągu ostatniego tygodnia liczba przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła ponad dwukrotnie, głównie wśród osób nieszczepionych – powiedziała na konferencji prasowej dyrektorka PAHO Carissa Etienne.

Kontynenty amerykańskie w niebezpieczeństwie

Na Kubie obserwuje się wyższe wskaźniki infekcji i zgonów niż kiedykolwiek wcześniej w czasie pandemii – dodała. W zeszłym tygodniu ponad 7 tys. nieletnich i prawie 400 kobiet w ciąży miało w tym kraju pozytywny test na koronawirusa.

W ubiegłym tygodniu na obu kontynentach amerykańskich zgłoszono ponad 1,26 mln przypadków SARS-CoV-2 i prawie 29 tys. zgonów w związku z Covid-19.

Ogniska zakażeń wykryto w argentyńskich prowincjach graniczących z Boliwią i Chile oraz w kolumbijskiej części Amazonii.

Przesadne poluzowanie obostrzeń?

- W sytuacji, gdy Covid-19 nadal krąży, w zbyt wielu miejscach rozluźniono środki ochrony zdrowia i dystans społeczny, co było skuteczne w walce z tym wirusem - powiedziała szefowa PAHO.

Etienne dodała, że do tej pory tylko 16,6 proc. populacji Ameryki Łacińskiej i Karaibów zostało w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19, ponieważ kraje w tym regionie nie mają jeszcze dostępu do szczepionek potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom.