Wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba swoim działaniem zmierza do paraliżu izby - mówił Tomasz Sobecki.

Wiceprezes Tadeusz Dziuba oświadczył na kolegium NIK, że nie weźmie udziału w głosowaniu ws. Funduszu Sprawiedliwości i nie wziął udziału, choć został na sali - mówił.

Rezygnacja członka kolegium z udziału w pracach nad dokumentami podejmowanymi przez ten organ stanowi wyraz jawnego i ostentacyjnego łamania reguł ustawowych i wewnętrznych. Zostały podjęte środki prawne - powiedział przedstawiciel NIK.

Zawiadomienie do prokuratury

Prezes Izby wystąpił do marszałek Sejmu o odwołanie Tadeusza Dziuby ze stanowiska wiceprezesa NIK - powiedziała Barbara Komar.

Do prokuratury zostało skierowane zostało zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czyli niedopełnienia obowiązków poprzez odmowę udziału w głosowaniu na kolegium - dodała.

NIK o Funduszu Sprawiedliwości

W przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe i niejasne informacje dotyczące realizowanej przez Najwyższą Izbę kontroli Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz ten jest przedmiotem zainteresowania NIK już od kilku lat. Już trzykrotnie NIK negatywnie oceniła funkcjonowanie tego Funduszu. Uchwałą z 2019 roku NIK postanowiła wprowadzić na 2020 rok kontrolę planową - mówił Michał Jędrzejczyk z NIK.

Kontrola Funduszu Sprawiedliwości została rozpoczęta w czerwcu 2020 roku i obejmowała 21 podmiotów. Ta kontrola była pierwszym tak kompleksowym badaniem wszystkich aspektów funkcjonowania Funduszu - powiedział.

W maju tego roku prezes NIK skierował do ministra sprawiedliwości jako dysponenta Funduszu wystąpienie pokontrolne zawierające negatywną ocenę kontrolowanej działalności i 18 wniosków pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. 4 czerwca tego roku minister sprawiedliwości wniósł zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, które zostały oddalone uchwałą kolegium NIK - mówił.

Dzisiaj prezes NIK powiadomił premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa CBA o uwagach, ocenach i wnioskach sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnych - dodał.

Banaś zażądał również podjęcia działań wyjaśniających okoliczności powstania wykrytych przez NIK nieprawidłowości, w tym mechanizmów korupcjogennych.