Pomimo nadchodzącej czwartej fali koronawirusa nie trzeba wprowadzać lockdownu, ale rząd musi podjąć serię decyzji - mówił były premier.

Nie mamy centrum zarządzania pandemią złożonego z ekspertów. Brakuje podstawowych narzędzi prawnych, bo ustanawianie prawa ugrzęzło gdzieś w gabinetach polityków - powiedział Donald Tusk.

Donald Tusk bije w TVP Info

Gdyby TVP Info poświęciłoby połowę czasu, którą poświęca na lekcje niemieckiego z moją osobą, to mogłoby przekonywać do szczepień. Państwa sygnał dociera do części ludzi, dla których to jedyne źródło informacji. I to właśnie tam jest największy problem ze szczepieniami. Nie wystarczy infantylna promocja "ostatnia prosta", bo jesteśmy na wirażu dopiero - mówił.

Macie do wykonania misję i jeśli wydajecie pieniądze i używacie swoich predyspozycji czy talentów dzisiaj raczej na polityczny hejt, pomyślcie, ilu ludzi możecie uratować, jeżeli przeznaczycie tę dzisiaj negatywną energię na przekonywanie ludzi do szczepień, na oddanie anteny ekspertom – stwierdził lider PO.

Między pracownikiem TVP Info a Tuskiem doszło do wymiany zdań.

Jeśli nauczycie się formułować pytania, a mówię jako były dziennikarz, które służą debacie, jeśli zmienicie formułę zadawania pytań i przestaniecie atakować opozycję , to będę odpowiadał na państwa pytania. Teraz nie mam takiej możliwości - powiedział Donald Tusk do Miłosza Kłeczka.

Obowiązkowe szczepienia? Tusk nie jest za

My musimy tych wszystkich, którzy się lękają szczepień, są nieufni, nie mówię o zawodowych antyszczepionkowcach, którzy z jakichś powodów, politycznych czy nawet biznesowych zaangażowali się w jakieś takie radykalne akcje antyszczepionkowe, ale mówię o milionach Polaków, którzy nie szczepią się, bo nie mają zaufania, wiedzy, są niepewni co do skutków szczepionki i wymagają pomocy, takiej życzliwej perswazji, autorytetów naukowych i pomocy bardzo wielu instytucji - powiedział szef PO.

Nie przymus i nie obowiązek, tym bardziej że egzekwowanie takiego obowiązku też wydaje się bardzo trudne i jątrzące, konfliktujące ludzi, ale rzucenie wszystkich sił i środków, jakie są w dyspozycji rządu i mediów publicznych na tłumaczenie jak ważne jest to szczepienie dla bezpieczeństwa osobistego szczepionych, dla bezpieczeństwa i zdrowia ich bliskich i dla Polski jako całości, całego kraju. Wydaje się, że ta droga jest przede wszystkim skuteczniejsza niż jakiekolwiek opresywne narzędzia – ocenił.

Arłukowicz o odpowiedzialności rządu

Trzeba dotrzeć ze szczepieniami do osób, które na nie mogą na nie dotrzeć: do chorych i starszych - mówił były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Trzeba zabezpieczyć szpitale, aby np. chorujący na raka nie stracili dostępu do leczenia, to jest odpowiedzialność rządu - dodał.