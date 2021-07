, ale tobiją na głowę mieszkańców Starego Kontynentu pod względem– twierdzą eksperci Instytutu Jagiellońskiego, komentując swój najnowszy raport . – Każdy pijący Polak w wieku powyżej 15 lat wypija 136 l piwa rocznie, co oznacza 272 półlitrowe puszki. I to piwo odpowiada za gwałtowny wzrost spożycia alkoholu w kraju – mówi dr Artur Bartoszewicz, współautor raportu, ekspert Instytutu Jagiellońskiego i ekonomista SGH. Przekonuje, że listę zaniechań, które doprowadziły do obecnej sytuacji, rozpoczyna dopuszczenie reklamy piwa w 2001 r. – Dało to możliwość związania się branży z zawodowym sportem, choćby poprzez sponsoring piłki nożnej. Piwo dla milionów Polaków stało się nieodłącznym elementem meczu.