Sejmowa komisja kultury i środków przekazu zajmuje się projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa posłów PiS. Już na samym początku obrad doszło poseł Janusz Kowalski ostro skomentował wniosek Śledzińskiej-Katarasińskiej o skreślenie projektu ustawy z porządku obrad.

Reklama

To symboliczne, że twarzą robrony wolności mediów jest pani Śledzińska-Katarasińska, która uczestniczyła w komunistycznych, antysemickich nagonkach 1968 roku - stwierdził Kowalski. I dodał m.in.: Była pani zanurzona w komunistyczny system i jest pani ostatnią osobą, która będzie pouczała polskich posłów o tym, jak mają funkcjonować media.

Politycy KO zorganizowali w Sejmie briefing prasowy jeszcze przed posiedzeniem komisji.

"Nie bierzemy udziału w pracach"

Wiceszefowa komisji kultury i środków przekazu Iwona Śledzińska-Katarasińska oświadczyła, że KO opowiadało się za tym, by zdjąć projekt z porządku obrad. Jeśli się nie uda, to odrzucić projekt w pierwszym czytaniu - podkreśliła. Nie bierzemy udziału w pracach, w jakichś poprawkach, dyskusjach nad tym, bo ta ustawa w tym momencie nie ma prawa być procedowana - dodała posłanka. Jak podkreśliła, "nie zmienia się w ten sposób prawa".

Zdaniem posłanki projekt "narusza co najmniej cztery artykuły konstytucji, umowę międzynarodową, traktat między Stanami Zjednoczonymi i Polską, psuje nam opinię w świecie i jakby likwiduje jedną z podstawowych wartości demokracji, czyli wolność słowa i prawo do informacji".

Według wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (KO) celem ustawy "nie jest naprawa prawa w naszym kraju, nie jest zabezpieczenie polskich instytucji, ochrona polskiego ładu medialnego, tylko (...) zlikwidowanie jednego kanału informacyjnego działającego w naszym kraju".

Suchoń (Polska 2050): Ta ustawa przypomina aferę Rywina

Złożymy wniosek o odrzucenie projektu ustawy medialnej PiS w pierwszym czytaniu; te przepisy to próba egzekucji części wolnych mediów - powiedział we wtorek poseł koła Polska 2050 Mirosław Suchoń. Zapowiedział, że jeżeli projekt nie zostanie odrzucony Polska 2050 złoży poprawkę.

Suchoń na konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że ta ustawa jest próbą "doprowadzenia do egzekucji części wolnych mediów, które dostarczają Polakom niezależną informację". Dlatego Polska 2050 złoży na posiedzeniu komisji kultury wniosek o odrzucenie tej szkodliwej i złej ustawy w pierwszym czytaniu - zapowiedział Suchoń.

Mówił, że projekt narusza konstytucyjną wolność słowa i prawo do rzetelnej, prawdziwej informacji. Po drugie - jak mówił - ta ustawa uderza w wiarygodność inwestycyjną Polski. Po trzecie ta ustawa przypomina również aferę Rywina, przypomnę, że na początku wieku również chodziło o ustawę o radiofonii i telewizji i również chodziło o niejasne cele związane z biznesowym aspektem tamtych zmian - mówił Suchoń.

Zapowiedział, że jeżeli projekt noweli PiS nie zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu, to Polska 2050 złoży poprawkę. Zmierza ona - jak mówił Suchoń - do tego, aby podmioty, które dzisiaj posiadają koncesję i uzyskały ją na dotychczasowych zasadach mogły w dalszym ciągu uzyskać koncesję na tych samych zasadach. Nasza poprawka zapewnia spełnienie konstytucyjnej zasady praw nabytych - powiedział Suchoń.

Porozumienie: Poprawka do projektu ustawy, dopuszczającą państwa OECD do rynku medialnego w Polsce

Reklama

Porozumienie zgłosiło poprawkę do projektu ustawy medialnej, dopuszczającą w przyszłości państwa OECD - w tym USA - do rynku medialnego w Polsce - poinformowali we wtorek politycy tej partii. Zapowiedzieli, że Porozumienie nie poprze nowelizacji ustawy medialnej bez tej poprawki.

Stanisław Bukowiec, sekretarz generalny Porozumienia, poinformował na konferencji prasowej w Sejmie, że jego formacja złoży poprawkę do poselskiego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Jak wyjaśnił celem poprawki jest poszerzenie katalogu wymienionych w projekcie państw o te, "które mają ugruntowane stosunki gospodarcze z Polską".

Chcemy aby w tej poprawce znalazły się również kraje należące do OECD. Poprawka wzmocni pluralizm mediów w Polsce i przyczyni się do jeszcze lepszych kontaktów gospodarczych z USA - mówił Bukowiec.

Rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek dodał, że poprawka sprawi, że "wszystkie media w Polsce dalej będą mogły funkcjonować". Ponadto - jak dodał - dzięki niej, "kraje stosunkowo nam nieprzyjazne nie będą mogły w Polsce funkcjonować na rynku medialnym". Zapowiedział też, że jeżeli poprawka nie zostanie zaakceptowana przez partnerów Porozumienia "ciężko będzie liczyć na poparcie Porozumienia" dla poselskiego projektu ustawy.

Albo ta poprawka i wyłączenie krajów OECD, w tym USA, Kanady, Australii i innych państw, z którymi współpracujemy, albo tej ustawy Porozumienie nie poprze. Są te dwa warianty - powiedział Strzeżek.

Bukowiec wyraził przekonanie, ze Rosja nie zostanie w przyszłości państwem należącym do OECD, gdyż jako państwo aspirujące "straciła taka możliwość po inwazji na Ukrainę".

Kowalski: Jestem przekonany, że projekt ustawy medialnej uzyska większość w Sejmie

O projekt oraz o zapowiedzianą przez Porozumienie poprawkę - przewidującą rozszerzenie kręgu państw, z których podmioty gospodarcze mogę mieć większościowy udział w polskich mediach o kraje OECD, w tym Stany Zjednoczone - pytany był we wtorek przed posiedzeniem komisji poseł klubu PiS Janusz Kowalski (Solidarna Polska).

Jestem przekonany, że ta ustawa, zgodna z polskim interesem, uzyska większość w Sejmie. Kolegów z Porozumienia zachęcam jednak, by zagłosowali za polskim interesem, a nie szukali poklasku w telewizji TVN, żeby się częściej w niej pokazywać, to jest bardzo złe rozwiązanie - powiedział Kowalski.

Partię Jarosława Gowina polityk klubu PiS zachęcał do tego, by "najpierw poznała zapisy ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji i aby poznała najważniejszą kwestię, że nie może - zgodnie z polskim prawem - otrzymywać koncesji podmiot, którego właścicielem jest spółka-firma spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Póki co, z tego co wiem, Stany Zjednoczone ani każdy inny podmiot taki jak Chiny czy Rosja nie należą do EWG - dodał poseł.

Dostosowujemy ustawę medialną do wymogów prawa europejskiego precyzyjnie. Jestem przekonany, że właściciel TVN spełni te wszystkie wymogi i nie będzie problemów z koncesją - zaznaczył Kowalski.

Polityk oświadczył też, że "najbardziej antywolnościową, antymedialną, przeciwko wolności mediów formacją jest Koalicja Obywatelska, która chce zlikwidować telewizję publiczną, świetną telewizję, która w sposób profesjonalny przekazuje informacje Polakom".

"Lex TVN"

Projekt złożony przez posłów PiS przewiduje on, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Przedstawicielem wnioskodawców jest wiceszef klubu PiS Marek Suski.

W debacie publicznej często padają oceny, że projekt jest skierowany przeciwko stacji TVN, która obecnie jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.

Na wtorek zaplanowano pierwsze czytanie projektu w komisji, Sejm zajmie się nim 11 sierpnia.