Minister zdrowia Adam Niedzielski odwiedził dziś podkarpacką gminę Jeżowe, jedną z najsłabiej wyszczepionych w Polsce. Spotkał się m.in. z wójtem, przedstawicielami Rady Gminy oraz kierownikiem lokalnego ośrodka zdrowia. Rozmowy dotyczyły problemu niskiego wyszczepienia mieszkańców gminy i możliwości zwiększenia zainteresowania szczepieniami.

Antyszczepionkowcy na konferencji ministra Niedzielskiego

To trudny dzień, bo towarzyszy nam ruch antyszczepionkowy, który próbuje zakłócić nasze spotkania. Doszliśmy do takiego punktu, że takie normalne rozmowy są utrudnione. Tu zebrały się osoby, które nie wierzą w szczepienia i bardzo agresywnie reagują - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zapamiętajmy datę 25 lipca, to właśnie tego dnia hejt z internetu przekształcił się w rzeczywistą agresję - powiedział Niedzielski komentując to, co wydarzyło się w niedzielę w Grodzisku Mazowieckim. Grupa antyszczepionkowców zaatakowała tam punkt szczepień.