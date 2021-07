Gowin był pytany w Polsat News, czy Polska powinna iść w ślady innych państw, m.in. Francji, które wprowadzają ograniczenia dla niezaszczepionych przeciwko Covid-19, zezwalając na korzystanie z kin czy restauracji osobom zaszczepionym.

Reklama

Antyszczepionkowcy zagrażają gospodarce?

- Jestem kategorycznym przeciwnikiem przymusowych szczepień i równocześnie jestem kategorycznym zwolennikiem takich rozwiązań – stwierdził Gowin.

- Mówię to z pełną odpowiedzialnością, po pierwsze jako minister odpowiedzialny za gospodarkę. Ci, którzy się nie szczepią bez ważnych powodów medycznych, zagrażają tysiącom polskich firm, milionom miejsc pracy – powiedział.

- Ale mówię to także jako dziadek. Mówię to jako ktoś, kto jest bardzo zaniepokojony o przyszłość, o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – dodał.

Lider Porozumienia pytanym czy może powiedzieć, że za miesiąc czy dwa stadiony, restauracje czy kina będą otwarte tylko dla osób z tzw. paszportem covidowym, odparł, że "tego nie może powiedzieć, bo musi to być decyzja całego rządu".

- Ja jestem zdecydowanie za tym rozwiązaniem. Jestem w stałym kontakcie z organizacjami biznesowymi, także ze związkami zawodowymi, bo przewodniczę Radzie Dialogu Społecznego. Uważam, że z punktu widzenia naszej odpowiedzialności za przyszłość Polski powinniśmy takie rozwiązania wprowadzić – stwierdził.

Na uwagę prowadzącego, że niektórzy prawnicy podnoszą wątpliwości co do konstytucyjności rozwiązania, Gowin odparł, że "w każdej sprawie znajdzie się prawników, którzy z wielkim przekonaniem będą formułowali z dobrymi argumentami stanowiska przeciwstawne".

- Powinniśmy kierować się zdrowym rozsądkiem, interesem Polski, bezpieczeństwem, jeśli chodzi o życie i zdrowie (…), i kwestią ratowania polskiej gospodarki – stwierdził Gowin.

Jak to wygląda we Francji?

We Francji zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw Covid-19, przejściu tej choroby lub negatywny test na obecność koronawirusa jest wymagane przy wstępie do kin, teatrów i innych placówek kultury i rozrywki gromadzących powyżej 50 osób. Od 1 sierpnia certyfikat będzie też trzeba okazywać, wchodząc do restauracji, kawiarni, centrum handlowego, placówki służby zdrowia, a także przed podróżami lotniczymi i dłuższymi trasami kolejowymi czy autobusowymi. Od 15 sierpnia we Francji szczepienia przeciwko Covid-19 mają być obowiązkowe dla medyków i pracowników placówek opiekuńczych. Od października będzie tam trzeba płacić za dostępne obecnie na żądanie i finansowane przez państwo testy PCR. Wyjątkiem pozostaną badania zlecone przez lekarzy.