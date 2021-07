Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określa warunki i tryb przyznawania nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu. W czwartek został on opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji społecznych.

W projekcie zapisano, że rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko.

Z regulacji wynika, że świadczenie będzie wypłacane w częściach miesięcznych wynoszących co do zasady 500 zł. Natomiast osoby uprawnione pozostające w związku małżeńskim, jeżeli nie została orzeczona prawomocnym orzeczeniem sądu separacja, będą mogły samodzielnie wskazać czy kapitał chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez okres 12 miesięcy.

Zgodnie z projektem świadczenie będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzinę dochód (brak kryterium dochodowego), będzie też nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W regulacji zapisano, że ustalenie prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki lub ojca. Do wniosku konieczne będzie dołączenie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego, np. orzeczenia sądu o opiece naprzemiennej (jeśli została ustalona).

Cyfryzacja projektu

Projekt zakłada też całkowitą cyfryzację procesu ubiegania się i przyznawania świadczenia.

W projekcie założono, że rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Według szacunków rządu w pierwszym roku obowiązywania ustawy wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci.

Projekt wprowadza również zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Wsparcie będzie skierowane do tych dzieci, które nie będą korzystały z rodzinnego kapitału opiekuńczego (przede wszystkim dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie).

Dofinansowanie

Dofinansowanie to będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzinnym kapitałem opiekuńczym dziecka w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt.

Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna.

Według szacunków wsparciem zostanie objętych około 108 tysięcy dzieci.

Realizację tego zadania, jak i rodzinnego kapitału opiekuńczego, będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.