Instytut Przywództwa na podstawie ekwiwalentu reklamowego sprawdził, jak cenni są polityczni liderzy. Ekwiwalent reklamowy to kwota, jaką należałoby zapłacić za publikacje, gdyby były one reklamą. Jego wartość zależy między innymi od objętości materiału, rodzaju medium oraz zasięgu.

Kto na podium?

– Pierwszego miejsca mogliśmy się spodziewać, gdyż premier Mateusz Morawiecki z racji pełnionej funkcji codziennie pojawia się w doniesieniach medialnych. Na przykładzie Adama Niedzielskiego, który zajął drugie miejsce, widzimy, jaki wpływ na obecność ministra w mediach ma nadzwyczajna sytuacja, jaką jest pandemia – komentuje Piotr Gąsiorowski, prezes Instytutu Przywództwa.

Podium zamyka Andrzej Duda, zaś dwa kolejne miejsca także zajmują politycy rządzącego obozu - co ciekawe Michał Dworczyk wyprzedza Jarosława Kaczyńskiego.

Pierwszym politykiem opozycji jest Donald Tusk, który nie był w ostatnich latach czynnym politykiem na polskiej scenie politycznej, obserwował i komentował wydarzenia i dopiero niedawno ogłosił swój powrót. Kolejnym politykiem opozycji w rankingu jest Rafał Trzaskowski.

– Jak można dostrzec, wcale nie zajmowane stanowisko jest najistotniejsze, ale dotarcie do ludzi. Prawdziwy lider nie potrzebuje stanowiska, aby zaprezentować to, co robi i jaki ma to wpływ na innych. Widać to na przykładzie Rafała Trzaskowskiego, który do powrotu Donalda Tuska był postrzegany jako de facto lider opozycji. Idący z nim ramię w ramię, a czasem go wyprzedzający w sondażach Szymon Hołownia w naszym rankingu zajął 12. miejsce – komentuje prezes Instytutu Przywództwa.

Lewica ma problem?

Paweł Kukiz, który często pojawiał się w mediach, obecnie zajmuje 19. miejsce. – Widzimy, że przekaz medialny byłego kandydata na prezydenta maleje – zauważa Piotr Gąsiorowski. Przedstawiciel centrolewicy plasuje się na 20. miejscu, zaś lewicy na 22. miejscu. Czy więc w mediach nie ma miejsca na polityków z tej strony sceny politycznej?

– Lewica ma wielu bardzo sprawnych retoryków, którzy z całą pewnością potrafią mówić. Zarówno Robert Biedroń, jak i Włodzimierz Czarzasty to ludzie, którzy bardzo dobrze radzą sobie medialnie.

Odległe miejsca w rankingu to ważna informacja dla lewicy, która potrafi mówić, ale wygląda na to, że to, co mówi, nie jest wystarczająco interesujące i nie budzi zainteresowania, jakiego z pewnością by oczekiwali. Może to być po części odpowiedź na pytanie, dlaczego lewica nie zdobywa w ostatnich latach wielkiego poparcia – komentuje prezes Gąsiorowski.

Zaskakująca jest obecność rzeczników prasowych Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej dopiero na 45. i 47. miejscu. – Czyżby był to zmierzch instytucji rzecznika prasowego i członkowie największych partii woleli sami prowadzić komunikację w mediach? – zastanawia się głośno prezes Instytutu Przywództwa.

Wartość przekazu medialnego liderów politycznych w internecie (w PLN)

1. Mateusz Morawiecki - 123 910 000

2. Adam Niedzielski - 112 250 000

3. Andrzej Duda - 101 660 000

4. Michał Dworczyk - 78 670 000

5. Jarosław Kaczyński - 74 840 000

6. Donald Tusk - 41 010 000

7. Jarosław Gowin - 36 210 000

8. Rafał Trzaskowski - 35 350 000

9. Przemysław Czarnek - 32 720 000

10. Borys Budka - 27 650 000

11. Zbigniew Ziobro - 23 000 000

12. Szymon Hołownia - 20 120 000

13. Jacek Sasin - 18 410 000

14. Władysław Kosiniak-Kamysz - 15 275 000

15. Ryszard Terlecki - 13 050 000

16. Grzegorz Braun - 12 950 000

17. Lech Wałęsa - 11 480 000

18. Beata Szydło - 10 940 000

19. Paweł Kukiz - 10 920 000

20. Robert Biedroń - 10 850 000

21. Cezary Tomczyk - 10 170 000

22. Włodzimierz Czarzasty - 10 120 000

23. Piotr Gliński - 9 930 000

24. Mariusz Błaszczak - 9 320 000

25. Marlena Maląg - 8 880 000

26. Antoni Macierewicz - 8 810 000

27. Aleksander Kwaśniewski - 8 300 000

28. Tomasz Grodzki - 8 230 000

29. Grzegorz Schetyna - 7 980 000

30. Krystyna Pawłowicz -7 420 000

31. Leszek Miller - 7 210 000

32. Krzysztof Bosak - 6 760 000

33. Elżbieta Witek - 6 650 000

34. Michał Szczerba - 6 560 000

35. Bronisław Komorowski - 6 560 000

36. Małgorzata Kidawa-Błońska - 6 358 000

37. Janusz Korwin-Mikke - 6 196 000

38. Patryk Jaki - 5 720 000

39. Adrian Zandberg - 5 059 000

40. Mariusz Kamiński - 4 960 000

41. Marcin Kierwiński - 4 609 000

42. Krzysztof Gawkowski - 4 520 000

43. Sebastian Kaleta - 4 074 000

44. Joanna Scheuring-Wielgus - 3 900 000

45. Anita Czerwińska - 3 840 000

46. Dariusz Joński - 3 631 000

47. Jan Grabiec - 3 100 000

48. Łukasz Szumowski - 2 930 000

49. Joanna Lichocka - 2 856 000

50. Agnieszka Pomaska -2 481 000

51. Marek Sawicki - 2 138 000

52. Stanisław Piotrowicz - 1 950 000

53. Klaudia Jachira - 1 467 000

54. Beata Mazurek - 1 240 000

55. Marek Kuchciński - 969 000

Jak zbadano potencjał medialny liderów politycznych?

Instytut Przywództwa przeanalizował wzmianki o wybranych liderach politycznych z okresu od 1.01.2021 r. do 14.07.2021 r. które zamieszczone zostały na portalach internetowych, stronach informacyjnych, blogach oraz portalach mediów społecznościowych (Twitter, YouTube, TikTok) za pomocą Brand24. Ze względu na politykę udostępniania informacji w analizie nie uwzględniono portalów Facebook i Instragram. Aby wyliczyć wartość medialną przekazów, wykorzystano wskaźnik ekwiwalentu reklamowego bez uwzględnienia zniżek reklamowych.