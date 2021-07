Według danych ministerstwa gospodarki Saksonii w 2020 r. złożono 290 wniosków o dofinansowanie w okresie od marca do maja i 1251 od połowy grudnia 2020 r. do końca czerwca 2021 r. - informuje agencja dpa.

W sumie dofinansowano 55 206 noclegów dla pracowników transgranicznych z obu krajów oraz ich rodzin.

Dofinansowanie za pracowników z Polski i Czech

Saksonia udzieliła wsparcia finansowego przedsiębiorstwom zatrudniającym osoby dojeżdżające z Czech i Polski na pokrycie kosztów testów na obecność koronawirusa i zakwaterowania w czasie pandemii.

Program wygasł po tym, jak w połowie maja rząd federalny Niemiec przestał wymagać obowiązkowych testów na obecność koronawirusa przy wjeździe do Niemiec dla osób dojeżdżających do pracy, co pozwoliło im przekraczać granicę do pracy bez ograniczeń.

Według danych ministerstwa pomocą objęto 2296 osób z Czech i 1060 z Polski pracujących w Saksonii. Do 7 lipca zatwierdzono 1083 spośród wszystkich wniosków, 20 zostało odrzuconych lub wycofanych, a 439 jest nadal w trakcie rozpatrywania.