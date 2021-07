Musimy skupić się na tym, by te szczepienia postępowały. Bo okres wakacyjny i zmniejszenie natężenia pandemii sprawiło, że borykamy się z problemem - stwierdził Dworczyk. Dodał, że rząd uruchamia nowe kanały promocji szczepień - w tym loterię.

Reklama

Dworczyk: Wykonano już 180 tyś. telefonów do Polaków

Dworczyk przypomniał też, że samorządy z najwyższym poziomem wyszczepienia mogą wygrać atrakcyjne nagrody pieniężne. Dodał, że kolejnym elementy zachęcania do szczepienia będą telefony od konsultantów do Polaków. Wykonano już 180 tyś. telefonów - powiedział.

Kuczmierowski: Od dziś druga dawka w dowolnym punkcie

Z kolei prezes Agencji Rezer Strategicznych, Michał Kuczmierowski wyjaśnił, że w całej Polsce można zapisać się na szczepienie drugą dawką. Dodał też, że władze zmieniają limit 300 osób na szczepienia w firmach. Chcemy w ten sposób bardzo mocno wejść w takie branże, które mają kontakt z klientem - wyjaśnił.

Przypomniał, że do Polski trafia tygodniowo około 2 miliony szczepionek, z czego do punktów trafia 1,5 miliona sztuk.

Prof. Horban: Wirus ewoluuje

Obserwujemy spadek zachorowań w grupie osób, która została zaszczepiona w dużym odsetku - mówił prof. Andrzej Horban. Wirus ewoluuje, potem dochodzi do zmian w jego genomie - dodał. Dodał, że wariant Delta transmituje się dużo łatwiej - jedna osoba zaraża od 6 do 8 osób - zauważył. Jedyną radą są szczepienia. To środek ratujący życie, gospodarkę i stosunki społeczne - powiedział.