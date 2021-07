Polska uruchomiła wystawianie certyfikatów 1 czerwca 2021 roku. Kraje członkowskie, które spełniły wymagania technihttps://reopen.europa.eu/pl/.czne, przeszły testy i były gotowe do wydawania i weryfikacji certyfikatów mogły przystępować i wdrażać system wcześniej, dobrowolnie. Natomiast od 1 lipca certyfikaty zaczęły obowiązywać we wszystkich krajach UE, a także Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie. Te ostatnie cztery kraje mają prawo do sześciotygodniowego okresu przejściowego.

"Przed każdą podróżą zagraniczną należy sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju docelowym. Niektóre kraje będą wymagały pełnego zaszczepienia, inne uznają, że wystarczy, że podano ci pierwszą z dawek szczepionki dwudawkowej, inne wymagają dodatkowej ankiety" - przekazało PAP Centrum e-Zdrowia. Aktualne zasady podróżowania można znaleźć na TEJ STRONIE>>>

Kto może pobrać certyfikat?

Unijny Certyfikat COVID (UCC) mogą pobrać osoby w pełni zaszczepione, które otrzymały dwudawkową lub jednodawkową szczepionkę, która została dopuszczona na rynku UE. Jest on ważny od 14. dnia do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.

Certyfikat wystawiany jest również osobom, które otrzymały negatywny test wykrywający wirusa SARS-CoV-2 - antygenowy lub PCR. W takim przypadku takie zaświadczenie ważne jest w Polsce 48 godzin od daty pobrania próbki do badania.Również ozdrowieńcy mogą pobrać certyfikat, który w ich przypadku będzie ważny od 11. dnia do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku testu PCR.

Ile osób pobrało już certyfikat?

Z przekazanych PAP danych z CeZ wynika również, że do 30 czerwca zaświadczenie takie pobrało już w Polsce łącznie 5,6 mln osób, w tym certyfikat szczepienny 5,4 mln osób, certyfikat ozdrowień 224,3 tys. osób, a certyfikat testów 31,7 tys. osób.

Zaszczepieni, po 14 dniach od podania ostatniej dawki nie są wliczani też do limitów obowiązujących w kinach, teatrach, koncertach, podczas zgromadzeń, imprez okolicznościowych, na dyskotekach, w spotkaniach towarzyskich.