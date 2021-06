Sektor mieszkań na wynajem w Europie oparł się pandemii i zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych tym rynkiem rośnie. Sprzyjają temu trendy demograficzne, obejmujące np. coraz większą urbanizację oraz ceny nieruchomości, których poziom ogranicza liczbę potencjalnych nabywców. W ciągu ostatnich 10 lat liczba gospodarstw domowych, które wynajmują, urosła o 5 pkt proc. i wynosi już 31 proc. W Polsce ta skala jest zdecydowanie mniejsza. Przeważająca większość mieszkań na wynajem należy do prywatnych właścicieli, którzy mają jeden lub kilka obiektów, zazwyczaj w różnych lokalizacjach, a najemcy taką formę zamieszkiwania najczęściej postrzegają jako tymczasową opcję. Widać jednak, że na rynku pojawiają się zmiany. Inwestorzy krajowi i zagraniczni chętniej włączają do swoich portfeli mieszkaniówkę, a rosnące ceny sprawiają, że część osób stać na zakup coraz mniejszego mieszkania. Trend wspiera też większa mobilność młodszych pokoleń, dla których wynajem jest często lepszą opcją - powiedział szef sektora inwestycji alternatywnych w CBRE Marcin Jański, cytowany w komunikacie.

Rynek mieszkaniowy w Polsce

W Polsce 84 proc. gospodarstw domowych zamieszkuje we własnych nieruchomościach. Od prywatnych i instytucjonalnych właścicieli wynajmuje 4 proc. Kolejne 4 proc. rynku zajmują mieszkania socjalne, a 7 proc. to inne formy zamieszkiwania, w tym bezpłatne. Wynajem instytucjonalny w Polsce to niecały 1 proc. całego rynku najmu, jednak wiele wskazuje na to, że ten udział będzie rósł. W ostatnim czasie na rynku mieszkaniowym miało miejsce kilka transakcji obejmujących inwestycje w mieszkania na wynajem. Kolejne takie transakcje są już w planach.

Jak wynika z raportu CBRE, największych możliwości inwestorom zainteresowanym rynkiem mieszkaniowym w Polsce dostarcza Warszawa. Pierwszy zakup nieruchomości mieszkaniowych przez zagranicznego inwestora miał miejsce w 2016 r. i od tego czasu ich przybywa. Przeciętny roczny czynsz za jeden m2 mieszkania najwyższej klasy w stolicy wynosi 996 zł/m2, podkreślono.

Na drugim miejscu, spośród największych polskich miast, pod względem wysokości opłat za mieszkania w standardzie prime jest Wrocław, gdzie na rok trzeba zapłacić 876 zł/m2. Ostatnie miejsce na podium najwyższych kwot za wynajem zajmuje Trójmiasto, z kwotą 804 zł/m2 za rok. Wśród miast z największym potencjałem dla rozwoju instytucjonalnego rynku najmu mieszkaniowego znalazły się także Kraków, z czynszem 768 zł/m2 za rok oraz Poznań, w którym za rok wynajmowania m2 mieszkania o najwyższej jakości trzeba zapłacić 718 zł.