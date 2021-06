- Polski Ład to nowy program, który jest kierowany do każdego z państwa. Każdy z was i wszyscy w Polsce z niego skorzystają. Żeby zorganizować mądre programy dla Polski potrzebne jest zaangażowanie nas wszystkich – podkreśliła w Busku-Zdroju Szydło. Dodała, że "Polska stoi przed olbrzymią szansą, której nie mieliśmy od bardzo dawna".

Reklama

Polski Ład szansą dla kolejnych pokoleń?

- Jeżeli będziemy na tyle mądrzy, że będziemy potrafili w zgodzie razem tę szansę wykorzystać, to stworzymy szansę na godne życie. Nie tylko naszemu pokoleniu, nie tylko pokoleniu naszych dzieci, ale też kolejnym pokoleniom. Zagwarantujemy, że Polska będzie krajem, który będzie przywoływany jako przykład zgody, pracowitości, dobrobytu i godnego życia Polaków – powiedziała posłanka PiS do Parlamentu Europejskiego.

Zaznaczyła, że Polski Ład, podobnie jak i inne programy realizowane od 2015 roku przez koalicję rządzącą, jest programem dobrym, wiarygodnym i jest Polsce i Polakom bardzo potrzebny. - On zostanie wprowadzony, bo został napisany przez ludzi, którzy uczciwie pracują i dotrzymują słowa. Został przygotowany na podstawie państwa oczekiwań, bo my już szósty rok jesteśmy odpowiedzialni za Polskę. Za nami stoi wiarygodność, która pozwoliła nam zrobić bardzo wiele w ciągu tych sześciu lat – mówiła Szydło. Dodała, że "Polski Ład to droga, którą warto pójść".

- Prowadzi do celu, którym jest godne życie Polaków w bezpiecznej, szczęśliwej, rozwijającej się Polsce, która przywoływana jest w Europie i na świecie, jako przykład kraju, w którym ludziom się dobrze żyje. Są bezpieczni, mają pracę i realizują swoje marzenia, swoje plany – powiedziała europosłanka. Dodała, że Polska jest również "pokazywana jako kraj, który strzeże i chroni wartości".

Brakuje fundamentów chrześcijańskich?

- Dzisiaj brakuje nam tych fundamentów, z których wyrosła cała Europa. Wartości, na których warto opierać swoje życie, bo tych wartości jest coraz mniej. Tych wartości wyrastających z pnia chrześcijańskiego, z tego, co zbudowało Europę – stwierdziła Szydło.

- Coraz częściej politycy Unii Europejskiej zaczynają rozumieć, że to dobrze, iż są takie kraje jak Polska i Węgry, które twardo bronią swoich interesów, ale są również wierne temu, co legło u podstaw Unii. To jest ta wartość, która trzyma Unię Europejską i warto o tym pamiętać i przypominać – dodała.

Szydło poprosiła mieszkańców o wsparcie dla programu Polski Ład. Zaznaczyła, ze jest on skierowany do wszystkich Polaków, bez względu na ich poglądy i przekonania.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego podczas sobotniej wizyty w woj. świętokrzyskim odwiedziła jeszcze Bejsce (powiat kazimierski), Chroberz (powiat pińczowski) i Tuczępy w powiecie buskim.

Czym jest Polski Ład?

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.