Aktywność CSR Polskich Sieci Elektroenergetycznych nie zamyka się na jednym, szerokim programie grantowym – wsparcie za strony PSE uzyskują również ośrodki zdrowia czy pomocy społecznej, jak również inne organizacje. Ważnymi obszarami są zwłaszcza środowisko i klimat. – PSE nie poprzestają na rozwijaniu kolejnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Podchodzimy długofalowo do zarządzania tymi kwestiami. W naszej strategii biznesowej na lata 2020–2030 uwzględniamy globalne wyzwania związane z neutralnością klimatyczną oraz regulacjami i nowymi technologiami. To obszary, z którymi musimy się zmierzyć i dotyczą one systemu elektroenergetycznego, którym zarządzamy w taki sposób, aby zapewnić w perspektywie krótko- i długoterminowej stabilne dostawy energii elektrycznej do naszych odbiorców. Będziemy to robić z dbałością o nasze otoczenie – podkreśla Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.