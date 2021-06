Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został wysłany przez polski rząd do Komisji 3 maja. To dokument, w którym pokazujemy, na co wydamy dodatkowe wsparcie finansowe z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska ma do wykorzystania 58,1 mld euro, z czego 23,9 mld euro to wsparcie bezzwrotne, reszta – kredyty. Na razie będziemy wnioskować o 12,1 mld euro z części pożyczkowej. Teraz Komisja Europejska ma dwa miesiące na ocenę polskiego KPO, teoretycznie więc jej opinię powinniśmy poznać na początku lipca. Okazuje się, że w przypadku Polski termin ten został wydłużony o miesiąc. Nie do końca wiadomo jednak dlaczego.

