W komunikacie napisano, że Rada Ministrów przyjęła dokument „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. "Zgodnie z założeniami projektu budżetu państwa na 2022 r., polityka gospodarcza Polski będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych przepisów fiskalnych" - czytamy.

Reklama

Jak wysoką inflację zakłada rząd?

Do najważniejszych założeń makroekonomicznych budżetu państwa w 2022 r. zaliczono m.in. wzrost PKB. Rząd oczekuje, że w przyszłym roku tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 4,3 proc. Prognozując konsumpcję prywatną założono jej wzrost o 3,7 proc.Tempo wzrostu eksportu ma wynieść 7,3 proc., a importu 7,8 proc. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej ma utrzymać się na poziomie tegorocznym, a bezrobocie na koniec przyszłego roku spadnie do 5,8 proc.

Przewidziano także przyspieszenie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia o 6,4 proc. Rząd oczekuje ponadto, że inflacja w 2022 r. zbliży się do celu inflacyjnego i osiągnie 2,8 proc.

"Ze względu na prace legislacyjne nad projektami +Polskiego Ładu+ przedstawiona prognoza nie uwzględnia pozytywnych skutków tych projektów dla wzrostu gospodarczego" - zastrzeżono.