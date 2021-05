Paszporty szczepionkowe - jak długo będą ważne?

Reklama

Kod QR, uzyskany po szczepieniu przeciw COVID-19 będzie ważny przez rok. Po zrobieniu testu PCR na obecność koronawirusa i otrzymaniu negatywnego wyniku, kod QR będzie ważny tylko przez 24h.

Osoby z kodem QR, wystawionym na podstawie negatywnego wyniku testu, podczas pobytu za granicą nie będą zwolnione z restrykcji - wyjaśniła Goławska.

W zależności od tego, jakie będą obowiązywały w danym kraju obostrzenia, to takie trzeba będzie stosować. Jeżeli w konkretnym kraju będzie konieczność wykazania się negatywnym wynikiem testu np. wchodząc do muzeum, to taki test trzeba będzie wykonać ponownie, bo certyfikat już nie będzie ważny - powiedziała w rozmowie z Radiem ZET Goławska.

Jeśli wylecimy za granicę, posiadając certyfikat covidowy, to przed powrotem do Polski i tak trzeba będzie wykonać test na COVID-19.