Jego budowa była prawie zakończona gdy objąłem urząd i nałożenie sankcji w tym momencie byłoby szkodliwe dla naszych relacji z Europą - tak Joe Biden odpowiedział na pytanie korespondenta Polskiego Radia w USA o to, dlaczego Ameryka pozwoli Rosji i Niemcom dokończyć budowę Nord Stream 2

To komentarz do działań Departamentu Stanu, który zmienił swoje poprzednie stanowisko i zniósł sankcje wobec firmy Nord Stream 2 AG, prowadzącej budowę drugiej części tego rurociągu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie, oraz Matthiasa Warniga, jej szefa. Odstąpienie od sankcji tłumaczono "względami bezpieczeństwa narodowego". Decyzję administracji Bidena ostro krytykują Republikanie.

Czym jest Nord Stream 2?

Budowa rurociągu rozpoczęła się za kadencji administracji poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa w 2018 roku. Stała się głównym źródłem tarć między USA a Niemcami.W opinii analityków, przy zachowaniu obecnego tempa budowy Nord Stream 2 zostanie ukończony przed końcem tego roku, jeśli nie wcześniej.