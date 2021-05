"W tej chwili są dyskusje w rządzie, co do dalszych decyzji dotyczących poluzowań obostrzeń. Mam nadzieję, że w tym tygodniu zostanie ten harmonogram już na dalszy czas przedstawiony" - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany był w czasie wtorkowego briefingu m.in. o to, kiedy możliwe będzie m.in. organizowanie koncertów i kiedy planowane są dalsze poluzowania obostrzeń. Reklama Myślę, że jest szansa na to, żebyśmy w tym tygodniu tę decyzję już podjęli. (...) W piątek wchodzą kolejne luzowania obostrzeń, jeżeli chodzi o te zapowiedziane już wcześniej. W tej chwili są dyskusje w rządzie, co do dalszych decyzji i mam nadzieję, że w tym tygodniu zostanie ten harmonogram już na dalszy czas również przedstawiony - zapowiedział rzecznik rządu. Luzowanie obostrzeń. Niedzielski: Jedna mutacja może "wywrócić stolik" Zobacz również Otwarcie restauracji i siłowni Od piątku możliwe będzie prowadzenie gastronomii w lokalu przy 50 proc. obłożenia, niezbędne jest jednak zachowanie wytycznych sanitarnych - m.in. zachowany będzie musiał być dystans między stolikami. Uruchomione będą mogły być też kryte obiekty sportowe, baseny, ale obłożenie obiektów będzie mogło wynosić 50 proc. Przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych możliwe będzie też uruchomienie siłowni klubów fitness i solariów.