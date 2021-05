Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. "Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych" - napisano w postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału Rosario Silvę de Lapuertę.

Polska pod ścianą?

Bartoszewski pytany w TVP Info, czy należy podporządkować się wyrokowi TSUE, odpowiedział, że od nakazu niestety nie ma środka odwoławczego i jeżeli Polska tego nie zrobi, możliwe są bardzo wysokie kary finansowe. - W związku z tym jesteśmy postawieni trochę pod ścianą - mówił.

Na uwagę, że w przeszłości wiele krajów UE nie stosowało się do wyroków TSUE, m.in. Niemcy, Bartoszewski odparł, że "nie ma najmniejszej wątpliwości, że jak u Orwella są zwierzęta, które są ważne i ważniejsze". - To, na co sobie mogą pozwolić Niemcy czy Francja, to nie jest to, na co możemy sobie pozwolić my i większość innych krajów, taka jest rzeczywistość. Ja tego nie lubię, ja tego nie akceptuję, ale taka jest rzeczywistość - oświadczył.

Bartoszewski podkreślił, że zna kopalnię i elektrownię Turów i wie, że są one ważne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. - Jestem przeciwny temu żeby kopalnia i elektrownia przestały pracować - przekonywał.

Polska wpadła w pułapkę?

Jak dodał, Polska wpadła w pułapkę, gdyż "daliśmy się kompletnie wymanewrować rządowi Republiki Czeskiej, z którym nie chcieliśmy negocjować, tylko chcieliśmy go obejść".

Do wypowiedzi Bartoszewskiego odniosła się europosłanka PiS Beata Mazurek. "Bulwersujące słowa, obrazujące niestety prawdę, jak w UE jesteśmy jako Polska traktowani. Temu przyklaskują politycy z PO, PSL czy Lewicy zasiadający zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i polskim Sejmie czy Senacie. Prawo powinno być równe dla wszystkich" - napisała Mazurek na Twitterze.

Kopalnia i elektrownia Turów należą do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, będącej częścią PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W 2020 r. polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję na wydobywanie w Turowie węgla brunatnego na kolejne sześć lat, do 2026 r.

Pod koniec lutego Czechy wniosły skargę przeciwko Polsce ws. rozbudowy kopalni węgla brunatnego Turów do TSUE wraz z wnioskiem o zastosowanie tzw. środków tymczasowych, czyli o nakaz wstrzymania wydobycia.