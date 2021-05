O informacji jako pierwszy poinformował największy polski serwis pożarniczy Remiza.pl.

Reklama

Pożar taśmociągu

13 zastępów straży pożarnej walczy z pożarem do którego doszło w sobotę na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w Rogowcu, wchodzącej w skład kompleksu Kopalni i Elektrowni Bełchatów. Zapalił się taśmociąg, transportujący węgiel do bloku energetycznego nr 14.

Jak przekazał PAP rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak, zapalił się taśmociąg, który jest na wysokości około 30 metrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na dostęp do płonącego obiektu. Znajduje się on na znacznej wysokości. Jest on mniej więcej na wysokości wieżowca. Strażakom udało się ugasić wstępnie ogień, ale sytuacja pożarowa nie została opanowana. W akcję zaangażowany jest podnośnik i drabina – poinformował. Akcja gaśnicza cały czas trwa. Początkowo uczestniczyło w niej 13 zastępów straży, a obecnie na miejscu jest ich 15. To przeszło 60 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu jest też Zakładowa Służba Ratownicza Elektrowni Bełchatów - dodał.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Na miejsce jedzie 42-metrowa drabina z Łodzi i Grupa Operacyjna Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na dostęp do płonącego obiektu. Znajduje się on na znacznej wysokości.

Pożar spowodował duże zadymienie, jednak zdaniem strażaków nie zagraża ono bezpieczeństwu mieszkańców, ponieważ unosi się w górę i rozprasza. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma zabudowań, a miasto Bełchatów znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów.

Obecnie nie wiadomo, czy blok energetyczny nr 14 funkcjonuje normalnie lub czy zostanie wyłączony. Według strażaków, pozostałe taśmociągi działają bez zakłóceń. Nie ma zagrożenia dla ciągłości pracy elektrowni.

OŚWIADCZENIE PGE

Elektrownia Bełchatów pracuje zgodnie z krajowym zapotrzebowaniem na energię. Nie ma żadnego zagrożenia niedoboru energii elektrycznej w sieci - poinformowało w sobotę biuro prasowe PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej w związku z pożarem w elektrowni.

Trwa akcja gaszenia ognia z udziałem zastępów zakładowej oraz państwowej straży pożarnej - przekazało w sobotnim komunikacie Biuro Komunikacji PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Jak zapewniono, elektrownia Bełchatów pracuje zgodnie z krajowym zapotrzebowaniem na energię. "Nie ma żadnego zagrożenia niedoboru energii elektrycznej w sieci" - podkreślono. "Przyczynę pożaru wyjaśni powołana w tym celu specjalna komisja" - czytamy w komunikacie.