Spychalski został zapytany na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia, jak prezydent ocenia zaprezentowany niedawno Polski Ład.

Polski Ład bazuje na "planie Dudy"?

- Polski Ład w dużej mierze konsumuje coś, co się nazywało "planem Dudy", co było przez pana prezydenta ogłoszone rok temu, czyli taki duży plan inwestycyjny - z jednej strony dużych, infrastrukturalnych inwestycji, jak budowa dróg ekspresowych, a z drugiej strony inwestycji samorządowych, jak budowa obwodnic, dofinansowanie do budowy dróg przez gminy i powiaty. Z trzeciej strony dofinansowanie do remontów w szkołach, inwestycje w służbie zdrowia - powiedział rzecznik prezydenta.

Podkreślił, że Polski Ład w części inwestycyjnej w dużej mierze bazuje na "planie Dudy". - I to jest ten olbrzymi wkład ze strony prezydenta, jeżeli chodzi o Polski Ład - dodał.

Kontrowersje?

Pytany o kontrowersje związane z założeniami Polskiego Ładu, rzecznik prezydenta zaznaczył, że z oceną całego programu musimy poczekać na konkretne projekty ustaw. Oświadczył jednocześnie, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku w Polskim Ładzie to krok w dobrą stronę i to rozwiązanie jest popierane przez prezydenta.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Tzw. plan Dudy to zaprezentowane w kampanii przez wyborami prezydenckimi w 2020 r. propozycje programowe Andrzeja Dudy. Zakładał on m.in. rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, modernizację żłobków i szkół, a także inwestycje w służbę zdrowia.