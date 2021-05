Dzień wolny od pracy

W czwartek Lewica złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która dodaje artykuł zgodnie z którym pracownikowi, także zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia, będzie przysługiwać dzień wolny od pracy w dniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 na podstawie skierowania, jeżeli przedstawi on pracodawcy skierowanie najpóźniej w dniu poprzedzajacym dzień wykonania szczepienia.

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwracała podczas konferencji uwagę, że "wyznaczone przez system terminy przypadają często w środku dnia, gdy wiele osób pracuje, a nie chcą wykorzystywać urlopu". Z kolei pracodawcy mówią, że nawet jeśli chcieliby dać pracownikowi dzień wolny na szczepienie, to nie mają do tego postawy prawnej. Naszym krótkim projektem ustawy chcemy im to umożliwić – wyjaśniała Dziemianowicz-Bąk.

Zdaniem Lewicy, podstawą do wykorzystania dnia wolnego ma być skierowanie z datą szczepienia, które pracownik może wydrukować ze strony e-pacjent lub pobrać bezpośrednio z przychodni. Jak mówił poseł Marek Rutka, składając projekt ustawy Lewica oczekuje szybkiego procedowania w Sejmie i Senacie. Zmiana musi wejść w życie jak najszybciej. Każda kolejna zaszczepiona osoba, to szansa na powstrzymanie pandemii ze wszystkimi jej tragicznymi skutkami - przekonywał.