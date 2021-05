Szef rządu podczas wystąpienia wymieniał uczestników kongresu m.in. dyrektor generalną Youtube Susan Wojcicki czy Natalię Brzezinski, czyli - jak mówił premier - szefową strategii jednego z najwyżej wycenianych startupów finansowych w Europie.

Celem naszym, celem rozwoju polskiej gospodarki jest to, żeby osoby o takich talentach mogły budować polską gospodarkę, europejską gospodarkę tutaj na polskiej ziemi. Żeby ten trudny los, który rzucił Polaków, zwłaszcza w I połowie, ale i II połowie XX wieku do różnych krajów, rozrzucił ich po całym świecie, żeby odmienił się - mówił Morawiecki.

Żeby wraz z odszukiwaniem ścieżek rozwoju po pandemii Covid-19, żebyśmy potrafili wspólnie razem z przedsiębiorcami, z pracownikami, w ramach dialogu społecznego, ale także z uwzględnieniem trudnego kontekstu międzynarodowego, znaleźli najlepsze drogi do rozwoju, tak, aby właśnie wszyscy utalentowani ludzie, wszyscy ludzie którzy mają gen innowacyjności, w których DNA zaszyte jest poszukiwanie nowych ścieżek mogli tutaj znaleźć swoje najlepsze miejsce do funkcjonowania, działania na całym świecie. Polska może być takim miejscem - przekonywał premier.

Nowy Ład

Morawiecki mówił, że dziś jesteśmy w przededniu przełomowego czasu dla całego świata, który wiąże się z wychodzeniem z pandemii Covid-19 i dzisiaj pytamy jak będzie wyglądała przyszłość.

Wiemy, że będzie wyglądała inaczej, że Covid-19, niepewność, strach, wielkie straty wśród ludzi, ale także wielkie straty w gospodarce, które spowodował Covid-19, ta pandemia spowodowała, wiążą się jednocześnie z głęboką przebudową ładu gospodarczego - mówił premier.

Zwracał uwagę, że poszukiwanie "odważnie i rozważnie" nowych ścieżek przez Polskę rozwoju gospodarczo-społecznego wiąże się z trzema podstawowymi obszarami: błyskawiczne zastosowanie tarcz antykryzysowych; potężne fundusze europejskie o charakterze "drugiego planu Marshalla" na transformację polskiej gospodarki oraz Nowy Polski Ład.

Te fundusze (europejskie) są immanentną częścią czegoś jeszcze większego - Polskiego Ładu, który w najbliższym tygodniu, w ciągu najbliższych kilki dni pokażemy, przedstawimy jego główne założenia - mówił Morawiecki.

Ale już dziś mogę powiedzieć, że jeśli miałbym jednym zdaniem ująć czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polskie rodziny, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego, tam, gdzie został nadwątlony przez Covid-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy, wreszcie jest to last but not least, to inwestycja w człowieka - powiedział Morawiecki.

Wzrost konkurencyjności, produktywności i innowacyjności

Premier wskazał, że w czasie pandemii eksport z USA do Niemiec zmalał o ok. 10 proc., natomiast polski eksport do zachodniego sąsiada wzrósł o ok. 15 proc. Jego zdaniem, to dowód na wzrost polskiej konkurencyjności i produktywności. Zaznaczył, że produktywność - determinująca przyszły wzrost gospodarczy oraz wzrost wynagrodzeń - "ma się w Polsce dobrze".

Jesteśmy w punkcie startu, dobrym punkcie początku wyścigu o zajęcie miejsca w świecie po COVID-19 - powiedział Morawiecki. Zaznaczył, że w pocovidowej przyszłości ważną rolę odegra także innowacyjność.

To właśnie w Polsce wzrost produktywności i wzrost innowacyjności tak bardzo dobrze daje się wyrazić w liczbach. I w wartościach bezwzględnych i w przyroście procentowym nie odnotowaliśmy nigdy tak dobrego wyniku, jak w ostatnich latach właśnie w badaniach i rozwoju, we wdrożeniach, różnego rodzaju innowacjach, które już dzisiaj przekładają się na wdrożenia i komercjalizację poszczególnych produktów - mówił Morawiecki.

Podkreślił, że Polacy są twórcami nowych technologii wykorzystywanych na całym świecie, także wdrażają je, a to - zdaniem premiera - oznacza, że Polska i Polacy będą "beneficjentami nowego czasu".

Morawiecki zwrócił też uwagę, że ważna jest umiejętność dostosowania się i adaptacji w nowej sytuacji gospodarczej. - Dzisiaj coraz ważniejsze są platformy, zdolność do funkcjonowania w systemie cyfrowym, różnego rodzaju sieci, własność intelektualna i przede wszystkim - dynamika wynalazków i zdolność do ich wdrażania - mówił. - My to pole gry dobrze rozpoznajemy - dodał.