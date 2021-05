"Dziennik Gazeta Prawna"

Bon na zdrowie dla 40 plus

Ma być szybciej, łatwiej i za darmo nawet w prywatnych przychodniach. Między innymi mammografia i cytologia dla kobiet, badanie prostaty dla mężczyzn – rząd ma gotowy program badań profilaktycznych dla osób po 40. roku życia

Jeszcze w czerwcu Ministerstwo Zdrowia ogłosi szczegóły rządowego planu – dowiedział się DGP. Kluczem do diagnostyki będzie Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

Zainteresowany będzie musiał na IKP wypełnić ankietę, która pozwoli na zlecenie konkretnego pakietu badań – mówi DGP minister zdrowia Adam Niedzielski. Na tej podstawie w systemie pojawi się skierowanie. – Będzie można je zrealizować w dowolnej placówce opieki zdrowotnej lub laboratorium. Również w tych, które nie mają kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Skierowanie będzie swego rodzaju bonem zdrowotnym – tłumaczy minister. Aby ułatwić dostęp do badań profilaktycznych, resort równolegle chce znieść limity przyjęć do specjalistów. – To będą łączne decyzje. Ale pierwszą linią konsultacji będą lekarze medycyny rodzinnej – dodaje Niedzielski. Zniesienie limitów miałoby ułatwić dalszą opiekę nad osobami, u których badania potwierdziłyby nieprawidłowości i zaburzenia zdrowotne. CZYTAJ NA GAZETAPRAWNA.PL>>>

"Gazeta Wyborcza"

Budowlany rekord

Tylko w marcu deweloperzy zaczęli budować ponad 17,8 tys. mieszkań. To o prawie 63 proc. więcej niż przed rokiem - informuje w poniedziałek "Gazeta Wyborcza".

Jak ocenia "GW", rok 2020 zapisze się w historii. Z danych GUS wynika, że oddano wówczas do użytku 221 tys. 978 mieszkań. To wynik o 7 proc. lepszy niż w i tak już dobrym 2019 r. Do tego najwyższy od 41 lat, czyli od końcówki tzw. epoki Gierka.

"Po wojnie tylko raz polskim budowlańcom udało się oddać więcej kluczy do nowych nieruchomości. Rekord padł w 1978 r., kiedy powstały prawie 284 tys. mieszkań" - powiedział dziennikowi Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Także sprzedaż mimo pandemii idzie dobrze – w 2020 r. deweloperzy odnotowali tylko niespełna 20-proc. spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim. Z najnowszych danych JLL wynika, że odbudowa popytu była tak dynamiczna, że już w pierwszym kwartale br. sprzedaż nowych mieszkań była rekordowa. Deweloperzy w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi w I kw. 2021 r. sprzedali łącznie 19,5 tys. mieszkań, o 40 proc. poprawiając wynik sprzed kwartału.

Dziennik zwraca też uwagę, że deweloperzy tylko w marcu zaczęli budować ponad 17,8 tys. mieszkań. To o prawie 63 proc. więcej niż przed rokiem. "W całej historii polskiego budownictwa nie było miesiąca, w którym deweloperzy zaczęliby budować aż tak dużo lokali" - podkreślił Turek. "Raptem w samym marcu deweloperzy dostali decyzje, które pozwalają budować prawie 23,3 tys. mieszkań. To o 68 proc. więcej niż przed rokiem" - czytamy. ZOBACZ NA WYBORCZA.BIZ>>>

"Rzeczpospolita"

SN wytycza kompromis

Frankowicz musi spłacić kredyt, nawet jeśli umowa okaże się nieważna przez bezprawne klauzule - pisze "Rzeczpospolita".

Odpowiadając na pytanie rzecznika finansowego dotyczące spraw frankowych, siedmiu sędziów Sądu Najwyższego nie wybrało skrajnych stanowisk. Być może zapowiada to trudny kompromis – tak oceniana jest piątkowa uchwała.

We wtorek kwestiami frankowymi ma się zająć cała Izba Cywilna SN i nie wiadomo, co orzeknie, ani czy w ogóle we wtorek uda jej się wydać uchwałę. Być może z powodu sporu o status nowych sędziów SN sprawa utknie w formalnościach.

W piątek SN stwierdził, że frankowicz musi oświadczyć: utrzymuje czy nie umowę kredytową z bezprawnymi klauzulami. Jeśli jej nie utrzyma, wtedy następuje definitywna jej nieważność. I dopiero od tej chwili biegnie trzyletnie przedawnienie roszczeń banku wobec klienta. – Z tego stwierdzenia wynika najważniejszy skutek uchwały SN, że kwotę kredytu wielu frankowiczów będzie musiało oddać, nawet gdy umowa jest nieważna – wskazuje dr Mariusz Korpalski, radca prawny.

– Uchwała odsuwa do pewnego stopnia obawę banków przed przedawnieniem roszczeń o zwrot kapitału, z drugiej strony oznacza, że dziesięcioletni termin przedawnienia roszczeń konsumentów nie mógł ruszyć, zanim konsument dowiedział się o abuzywności postanowienia – wyjaśnia adwokat Marcin Szymański. CZYTAJ NA RP.PL>>>

"Polska Times"

Prof. Krzysztof Pyrć: Zapłacimy wysoką cenę za wiarę w dziwne opowieści antyszczepionkowców

Przyjdzie lato, zrobi się ciepło, zapomnimy, że zagrożenie jest realne, to obawiam się, że tempo szczepień może spaść. W efekcie jesienią przyjdzie kolejna fala i znowu wylądujemy w zamknięciu, a służba zdrowia będzie sparaliżowana. Zapłacimy wysoką cenę za wiarę w dziwne opowieści antyszczepionkowców i innych doraźnych „specjalistów” od szczepień i chorób zakaźnych – mówi prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog.

Na razie szliśmy tak, jak nam dostępność szczepionki pozwalała. Martwiące jest to, że ten proces zwolnił i zostajemy nieco w tyle. Jeszcze bardziej niepokojące jest, że wciąż wiele osób z grup najwyższego ryzyka pozostaje niezaszczepionych. Na pytanie, kiedy osiągniemy poziom odpowiedzialności zbiorowej nie ma prostej odpowiedzi. Gdyby obecne tempo się utrzymało, to zajmie nam to około pół roku. Jednak sytuacja jest dynamiczna – może udać się to przed końcem wakacji, ale może się też nie wydarzyć wcale - mówi Pyrć w rozmowie z "Polska Times'.

Dostępność szczepionek będzie się zwiększać. Kilka kolejnych czeka w tej chwili na ocenę Europejskiej Agencji Leków. Jest nowoczesna szczepionka podjednostkowa – Novavax - która ma mają być produkowana również w Polsce. Jest szczepionka wektorowa Sputnik, wokół której ostatnio pojawiły się kontrowersje w krajach, gdzie ona była stosowana. Do tej puli będącej w ocenie Europejskiej Agencji Leków doszła szczepionka chińska Sinovac, która jest jedyną „klasyczną” szczepionką. Innymi słowy, jest to inaktywowany wirus podawany z adiuwantem, żeby pobudzić w organizmie odpowiedź immunologiczną. Jest też szczepionka CureVac, podobna do tych, które stworzyły BioNTech czy Moderna. Jeżeli zostaną one zaakceptowane, dostępność pozwoli na znacznie szybsze szczepienia - dodaje. CZYTAJ NA POLSKATIMES.PL>>>