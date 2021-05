Kukiz zapytany w Radiu Zet, czy słyszał o pomyśle rządu technicznego, na którego czele miałby stanąć prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odparł: "Bardzo ciekawa propozycja". "Jeszcze musiałby do tego pan (poseł Konfederacji, Grzegorz) Braun zostać wicepremierem i wszystko gra. Żeby taki rząd techniczny powstał, musiałaby do tego dołączyć również Konfederacja. Ja chętnie bym przez kilka dni zobaczył taki rząd, w którym pan Kosiniak-Kamysz jest premierem, a pan Braun np. marszałkiem Sejmu czy wicepremierem" - ironizował polityk. "Komediowość tego naszego systemu osiągnęłaby apogeum" - dodał.

Reklama

Pytany, czy w tej sprawie nikt go o zdanie nie pytał i opozycja się z nim nie kontaktowała, Kukiz odparł, że w ogóle opozycja się z nim nie kontaktuje.

Jak dodał, paradoksalnie najlepsze relacje ma z Lewicą, choć znane są jego poglądy na temat PZPR i ruchu lewicowego, którym nigdy nie był życzliwy. - To są chyba najwięksi pragmatycy w tej chwili w Sejmie, ludzie, którzy mniej się kierują emocjami, a bardziej pragmatyzmem - ocenił Kukiz. - Najlepiej mi się, w sensie nawet takim towarzyskim, rozmawia z panem (wicemarszałkiem Sejmu, liderem Nowej Lewicy Włodzimierzem) Czarzastym - podkreślił.

PSL przez ten czas dyskusji nad KPO cały czas się sprzeciwiał, straszył, że nie zagłosuje, przyszło do głosowania - łapki podnieśli jak trzeba i "za", bo zwrócili uwagę na ten populistyczny ten aspekt - zauważył Kukiz.

Sejm za ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Za ratyfikacją opowiedziała się większość klubu PiS (oprócz Solidarnej Polski), a także Lewica, PSL i Polska 2050. Teraz ustawą ratyfikacyjną musi się zająć Senat.

Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku w sprawie systemu zasobów własnych przez wszystkie kraje członkowskie jest niezbędna, by uruchomić m.in. Fundusz Odbudowy. Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

W ramach samego Funduszu Polsce przypada ok. 58 mld euro (250 mld zł). Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W miniony poniedziałek po południu dokumenty związane z KPO zostały oficjalnie przekazane KE.

Kukiz: Jestem umówiony z partią władzy na prezentację Nowego Ładu

Kukiz, który był w poniedziałek gościem Radia Zet, został zapytany o Nowy Ład, który być może w sobotę zostanie zaprezentowany przez Prawo i Sprawiedliwości. - Mam nadzieję, że w tym tygodniu dowiem się więcej, poznam więcej szczegółów. Umówiony jestem z partią władzy na prezentację tego programu, taką bardziej szczegółową - odpowiedział poseł. Jak podkreślił, na prezentacji będzie z posłami swojego koła.

Na uwagę, że pozna wcześniej to, co znalazło się w tym programie niż opinia publiczna, odparł: "Myślę, że opinia publiczna pozna wtedy, kiedy ja".

Propozycje Kukiz'15 w Nowym Ładzie

Pytany, czy w Nowym Ładzie znajdą się jakieś propozycje Kukiz'15, bo tego dotyczyły m.in. jego spotkania z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, Kukiz powiedział, że z tego powodu zależy mu, aby poznać w szczegółach ten program. - Jeśli zostanie przez nas zaakceptowany, to będzie jeszcze bardziej zaakceptowany w sytuacji takiej, kiedy dopiszemy do Nowego Ładu taki suplement, taki aneks z postulatami ustrojowymi, z postulatami proobywatelskimi, oczywiście jeżeli PiS, partia władzy wyrazi zgodę - powiedział poseł.

Nowy Ład - z tego, co wiemy - jest to taki plan gospodarczo-społeczny, natomiast mi bardzo zależy na tym, żeby ta moja walka, którą prowadzę od 2015 roku o zmiany ustrojowe, zmiany podstaw funkcjonowania państwa, mogły zaistnieć - podkreślił lider Kukiz'15. Wymienił m.in. zwiększenie roli referendów, zdigitalizowanie procesu zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą gospodarczą czy kwestię sędziów pokoju i ustawę antykorupcyjną.

Reklama

Jak zaznaczył, liczy, że w Nowym Ładzie znajdzie się mieszana ordynacja wyborcza. Przypomniał, że PiS w 2006 roku zgłosiło projekt nowej ordynacji wyborczej, który zakładał wprowadzenie 230 jednomandatowych okręgów wyborczych i 16 okręgów wojewódzkich w wyborach do Sejmu.

Poseł poinformował, że Kukiz'15 poprosiło przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasza Schreibera, aby odnalazł ten projekt, aby rozmawiać o nim jako o ustawie bazowej. Zaznaczył też, że jeśli jego postulatów nie będzie w Nowym Ładzie, to nie uzyska on jego poparcia.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.