W wydarzeniu, w którym bierze udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, uczestniczy szefowa KE Ursula von der Leyen, a także przewodniczący PE David Sassoli i kierujący Radą Europejską Charles Michel.

W ocenie portugalskich mediów wielkim nieobecnym piątkowego nieformalnego szczytu UE w Porto jest kanclerz Niemiec Angela Merkel. Twierdzą one, że absencja niemieckiej polityk może wynikać z dezaprobaty Berlina wobec możliwości zniesienia patentów na produkcję szczepionek przeciwko Covid-19.

Wydawany w Porto dziennik “Jornal de Noticias” oraz publiczna portugalska telewizja RTP wskazują, że zarówno Francja, Hiszpania, jak i inne duże państwa UE, z wyjątkiem Niemiec, opowiadają się za zwiększeniem wyrobu szczepionek poprzez liberalizację przepisów o patentach na produkcję tych preparatów.

Kilka godzin przed spotkaniem w Porto gospodarz imprezy, premier Portugalii Antonio Costa w wywiadzie udzielonym krajowym mediom wskazał, że kluczowym problemem dla szczepień przeciwko Covid-19 jest nie tyle kwestia liberalizacji ochrony patentów, co “sprawa zwiększenia produkcji tych leków oraz uregulowanie mechanizmów rządzących tym rynkiem”.

Obecnie najważniejszym dla nas wszystkich problemem jest zwiększenie zdolności produkcji szczepionek - wskazał Antonio Costa, zaznaczając, że niezbędna jest międzynarodowa debata w tej sprawie oraz podjęcie pilnych decyzji.

Podczas piątkowego szczytu w Porto odbędą się trzy robocze sesje. Ich tematem będą zagadnienia z dziedziny zatrudnienia, kwalifikacji i innowacji, a także dobrobytu oraz ochrony społecznej.

Morawiecki na szczycie w Porto

Zlikwidowanie różnic płacowych w miejscach pracy i innych różnic, co doprowadzi do tego, że kobiety i mężczyźni będą mieli równe płace to jest nasz priorytet. Dane pokazują, że jako wspólnota jesteśmy wysoko w likwidowaniu tych różnic - mówił premier Mateusz Morawiecki.