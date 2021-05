Premier na Kongresie 590

Reklama

Drugi i ostatni dzień Kongresu 590, podczas którego zaplanowano panele i debaty m.in. o bezpieczeństwie zdrowotnym i ekologii, społeczeństwie, gospodarce, otworzyło wystąpienie szefa rządu. Podkreślał on, że Kongres 590, to najlepsze miejsce, aby rozmawiać o tym, jak polska gospodarka może przezwyciężyć kryzys i jak może rozwijać się dalej.

To tu wykuwały się idee rozwoju naszego kraju. Tutaj też musi toczyć się dyskusja o perspektywach na przyszłość, o nowych inwestycjach, o przełomowych innowacjach - mówił.

Jak dodał, w efektywnej gospodarce każdy sektor ma swoją rolę do wypełnienia. Podkreślał, że rolą rządu jest stwarzanie optymalnych warunków do prowadzenia biznesu i do inwestowania, ale też wspieranie dziedzin, bez których pomyślny rozwój kraju byłby niemożliwy.

Stworzyliśmy mechanizmy, które nie tylko służą przetrwaniu, ale pozwalają wierzyć, że w drugiej połowie bieżącego roku nastąpi dynamiczne odbicie - przekonywał. Dodał, że uratowano ponad 5 mln miejsc pracy i dziś mamy najniższe bezrobocie w całej UE.

Już czas, aby od obrony przejść do inwestycyjnej ofensywy. Wezwaniem do działania jest właśnie hasło tegorocznego Kongresu - Polska 2030. Dla mnie Polska roku 2030, to Polska po wdrożeniu Krajowego Planu Odbudowy, tego nowego Plan Marshalla, którego tym razem nikt nam nie odbierze - zapewnił premier.

Dla mnie Polska roku 2030 to Polska po wdrożeniu Krajowego Planu Odbudowy, tego nowego Planu Marshalla, którego tym razem nikt nam nie odbierze - mówił.

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, "to zrealizowany Polski Ład, czyli Polska droga do nowoczesności dzięki której wreszcie dogonimy najbardziej rozwinięte gospodarki zachodu, to w pełni funkcjonalny Centralny Port Komunikacyjny - symbol cywilizacyjnego awansu o jakim marzyło wiele generacji Polaków, to także nowy port zewnętrzny w Gdyni, otwarty przekop przez Mierzeję Wiślaną i działające wielkoskalowe farmy wiatrowe na Bałtyku, to dokończony system ośmiu tysięcy kilometrów dróg, to rozwinięta infrastruktura od Szczecina do Rzeszowa, od Suwałk do Płocka i wreszcie - to innowacyjna i konkurencyjna gospodarka wsparta przez technologie cyfrowe".

Wiem, że nas na to stać - zaznaczył premier. Mamy silną i odporną gospodarkę. Mamy tysiące utalentowanych pracowników i ogromny potencjał intelektualny i operacyjny - podkreślał.

Szef rządu wyraził także nadzieję, że choć obecny kongres odbywa się w formule hybrydowej to kolejna, przyszłoroczna jego edycja będzie już odbywała się "na żywo". Jestem przekonany, że właśnie słowo +ożywienie+ będzie towarzyszyło wszystkim uczestnikom kongresu, bo przecież wszyscy wierzymy, że polska gospodarka wkrótce odzyska wigor i powróci na ścieżkę wzrostu, po której kroczyła przed nadejściem tej fatalnej choroby - mówił premier.